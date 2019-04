Manchester City vs Tottenham EN VIVO: se juegan el pase a semis de Champions League

VER EN VIVO | Manchester City vs Tottenham se enfrentan HOY (EN DIRECTO ONLINE vía Fox Sports) | Manchester City vs Tottenham por Internet Gratis | por el duelo de vuelta en los cuartos de final de la Champions League. Este cotejo se desarrollará en el estadio Etihad Stadium desde las 2:00 p.m. (hora peruana) y 9:00 p.m. (hora de España). No te olvides que podrás seguir el MINUTO A MINUTO por larepublica.pe.

En el partido de ida los 'Spurs' vencieron 1-0 a los dirigidos por Pep Guardiola; sin embargo, la serie está abierta y todo puede pasar.

Tottenham no podrá contar con su estrella Harry Kane, lesionado en la ida, en este duelo decisivo por cuartos de final. Manchester City espera lograr el pase a semifinales desde 2016.

Pep Guardiola se ha enfrentado siete veces a Mauricio Pochettino en Inglaterra. Uno fue un amistoso en la International Champions Cup, cinco por Premier League y una por Champions.

Guardiola ganó cuatro (uno de ellos fue el amistoso) y empató uno. Mauricio Pochettino celebró dos veces (la primera vez que se enfrentaron y la semana pasada por Champions).

"Soy un fracaso en esta competencia”, dijo Guardiola en conferencia de prensa, en modo sarcástico. “Si mis equipos no ganan la Liga de Campeones, fracasamos. La competencia es difícil. En esta competencia hay muchos equipos muy buenos. Lo importante es nuestro enfoque”, aseveró.

Manchester City vs Tottenham EN VIVO: horarios para ver la Champions League:

México: 1:00 p.m.

Perú: 2:00 p.m.

Ecuador: 2:00 p.m.

Colombia: 2:00 p.m.

Estados Unidos (Nueva York, Miami, Florida y Washington): 2:00 p.m.

Bolivia: 3:00 p.m.

Venezuela: 3:00 p.m.

Argentina: 400 p.m.

Chile: 4:00 p.m.

Uruguay: 4:00 p.m.

Paraguay: 4:00 p.m.

Brasil: 4:00 p.m.

España: 8:00 p.m.

El emocionante encuentro entre Manchester City vs Tottenham está programado para las 2:00 p.m. de acuerdo con el horario peruano, colombiano y ecuatoriano. Mientras que en México podrán disfrutarlo desde las 1:00 p.m. Por su lado, en Chile, Argentina y Uruguay será a las 4:00 p. m.

Para poder seguir el desarrollo del compromiso por la Champions League deberás sintonizar la transmisión y señal de Fox Sorts y Movistar+.

Manchester City vs Tottenham: Probables alineaciones

Manchester City: Ederson; Walker, Laporte, Stones, Mendy; Fernandinho, D.Silva, De Bruyne; B.Silva, Sterling y Agüero.

Tottenham: Lloris; Trippier, Vertonghen, Alderweireld, Rose; Winks, Sissoko, Eriksen; Alli, Son y Lucas.

Si quieres seguir en Internet el Manchester City vs Tottenham, LaRepublica.pe realizará una transmisión minuto a minuto con todas las incidencias del encuentro y los goles al instante. Además, puedes ver el resumen de goles al finalizar el cotejo.