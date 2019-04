UFC: Israel Adesanya quiere a Jon Jones, pero después de derrotar a estos peleadores

Jon Jones vs Israel Adesanya es, probablemente, la pelea más atractiva que UFC pude definir para un futuro cercano. El peleador africano se convirtió en el nuevo campeón interino de los pesos mediano y dejó en claro que quiere pelear con el monarca de los semipesados, pero antes tiene otros planes.

Luego de la victoria de Adesanya sobre Kelvin Gastelum, Jones hizo uso de su cuenta de Twitter para demostrar que no estaba impresionado con el nuevo campeón. "El hombre tuvo una pelea de boxeo con un luchador pequeño y achaparrado. Solo existe un Jon Jones damas y caballeros", suscribió en un tuit que luego borró.

Adesanya no se quedó callado y respondió a Jones llamándolo 'bully' y asegurando que 'Bones' quiere apresurar una pelea con él para aprovechar que aún no tiene la experiencia ncesaria y no está en el máximo nivel que puede alcanzar.

En ese sentido, 'El último maestro del estilo' tiene muy claro el camino que debe seguir antes de enfrentarse a Jon Jones. El plan para Adesanya es enfrentar a Robert Whittaker, actual campeón de la categoría, para unificar los títulos, este combate podría darse en Australia y sería uno de los eventos deportivos más grandes que se hayan llevado a cabo en la región.

Luego, Adesanya quiere defender el campeonato unificado ante el ganador de la pelea entre Ronaldo 'Jacare' Souza y Jack Hermansson, que se dará este 27 de abril.

"Déjenme vencer a todos los top peso medianos en mi división, después subiré para una 'superpelea' con Jones", sentencio Adesanya.