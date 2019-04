Barcelona vs Manchester United EN VIVO vía ESPN: Mira aquí la Champions League

Barcelona vs Manchester United EN VIVO HOY | EN DIRECTO VÍA ESPN Y MOVISTAR LIGA DE CAMPEONES | STREAMING POR INTERNET | El Barcelona de Lionel Messi recibe HOY martes 16 de abril al Manchester United en el Camp Nou por los cuartos de final de la Champions League desde las 14:00 horas en Perú. Si quiere ver fútbol en vivo, puedes ingresar a la web del diario La República, donde te informaremos sobre el pronóstico, resumen, goles, jugadas polémicas, alineaciones y tarjetas de este y otros partidos.

Minuto a minuto del Barcelona vs Manchester United EN VIVO ONLINE por la Champions League Alineaciones confirmadas del Barcelona vs Manchester United EN VIVO ONLINE por la Champions League

- Barcelona: Ter Stegen; Sergi Roberto, Gerard Piqué, Clemént Lenglet, Jordi Alba; Sergio Busquets, Iván Rakitic, Arthur; Lionel Messi, Philippe Coutinho y Luis Suárez.

- Manchester United: David De Gea; Phil Jones, Chris Smalling, Victor Lindelof, Ashley Young; Fred, Scott McTominay, Paul Pogba; Jesse Lingard, Anthony Martial y Marcus Rashford.

Previa del Barcelona vs Manchester United

Barcelona de Lionel Messi tiene la esperanza de regresar a la cumbre europea gracias a la ventaja que sacó en el partido de ida al Manchester United, a quien ganó por 0-1. Los 'azulgranas' quieren poner fin al maleficio de caer en cuartos de final de la Champions League y así poder disputar el trofeo europeo.

En total son tres años los que el Barcelona tropieza en esta fase de la Champions League. Anteriormente, cayó ante Atlético de Madrid, Juventus y Roma.

Llegar a esta instancia de la Champions League se ha convertido en todo un hábito para el Barcelona, quienes se encuentran entre los ocho mejores de Europa desde hace doce temporadas.

Mientras tanto, Ernesto Valverde, DT del Barcelona no se confía de la ventaja que le sacó al Manchester United en la ida. "El resultado no es definitivo ni mucho menos, tenemos que ir a hacer nuestro juego y no tenemos por qué especular con el marcador", señaló.

El Barcelona viene de empatar ante el Hueca con un marcador de 0-0 por la Liga Santander, la cual casi ya es de los 'azulgranas'.

Frente al Huesca, Ernesto Valverde hizo descansar a las figuras del Barcelona para que lleguen completos al partido contra el Manchester United por la Champions League. De esta forma, jugadores como Lionel Messi, quien lleva 43 goles en 41 partidos esta temporada, estarán presentes ante los ingleses.

Por su parte, el Manchester United llega al Camp Nou sin demasiadas esperanzas. Los 'Diablos Rojos' aspiran no obstante a realizar la gesta lograda en la ronda precedente, cuando dieron la vuelta a la eliminatoria ante el París SG (1-3 tras el 0-2 encajado en Old Trafford) en el Parque de los Príncipes.

Barcelona vs Manchester United por Champions League: Pronóstico de apuestas deportivas

El Barcelona, que llega ventaja tras vencer por 0-1 en la ida, se enfrenta a un Manchester United obligado a remontar y ganar en un estadio donde nadie gana en Champions League desde hace casi 6 años.

Las apuestas Barcelona vs Manchester United dan como gran favorito al Barcelona, dejando al Manchester United con poquísimas opciones de poder sorprender y remontar.

Según las casas de apuestas, el partido se presenta con pronóstico favorable al Barcelona, no solo por llegar con la eliminatoria de cara tras haber ganado en la ida, sino especialmente porque solo lo eliminaría una derrota, la cual, no se produce en el Camp Nou en Champions League desde mayo de 2013, cuando el Bayern Múnich del triplete gana 0-3 en el feudo azulgrana.

Barcelona vs Manchester United por Champions League: Posibles alineaciones

¿En qué canal juegan el Barcelona vs Manchester United por Champions League?

Si quieres ver el Barcelona vs Manchester United por el partido de vuelta por los cuartos de final de la Champions League y te encuentras en Perú, debes sintonizar el canal ESPN.

En caso estés en España y quieras seguir el minuto a minuto del Barcelona vs Manchester United por la Champions League, debes conectarte a la señal de Movistar Liga de Campeones.

¿A qué hora juegan Barcelona vs Manchester United por Champions League?

En países como Perú, Ecuador, México y Colombia, el Barcelona vs Manchester United inicia a las 14:00 horas. Mientras que en Argentina, Brasil y Uruguay el partido por cuartos de final de la Champions League comienza a las 16:00 horas.

Si vives en España y quieres seguir en directo el Barcelona vs Manchester United, puedes sintonizar Movistar Liga de Campeones o Movistar + a partir de las 21:00 horas.

Barcelona vs Manchester United: Horarios en el mundo

- Argentina: 16:00 horas.

- Bolivia: 15:00 horas.

- Brasil: 16:00 horas.

- Chile: 15:00 horas.

- Colombia: 14:00 horas.

- Ecuador: 14:00 horas.

- España: 21:00 horas.

- México: 14:00 horas.

- Paraguay: 15:00 horas.

- Perú: 14:00 horas.

- Uruguay: 16:00 horas.

Barcelona vs Manchester United: Guía de canales en el mundo

- Argentina: ESPN 2 y ESPN Play Sur.

- Bolivia: ESPN 2 y ESPN Play Sur.

- Brasil: Esporte Interativo y Esporte Interativo Plus.

- Chile: ESPN 2 y ESPN Play Sur.

- Colombia: ESPN Play Sur.

- Ecuador: ESPN Play Sur.

- España: Movistar + y Movistar Liga de Campeones.

- México: ESPN Norte y ESPN Play Norte.

- Paraguay: ESPN 2 y ESPN Play Sur.

- Perú: ESPN 2 y ESPN Play Sur.

- Uruguay: ESPN 2 y ESPN Play Sur.