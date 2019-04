Miguel Ángel Russo: “No recuerdo haber tenido una racha así en mi carrera” [VIDEO]

Alianza Lima perdió 3-2 ante Universitario de Deportes en el primer clásico de la Liga 1 2019 disputado en el Estadio Alejandro Villanueva. El conjunto blanquiazul sigue sin levantar cabeza y acumuló su octavo partido consecutivo sin ganar, tras dos empates y seis derrotas (cuadro de ellas seguidas), lo que ha generado una preocupación en el técnico Miguel Ángel Russo.

“Más allá de algunas cosas, este es de esos partidos donde te preguntas, por qué perdiste. Tenemos el espíritu intacto. De este equipo no puedo decir nada, más allá de los errores arbitrales, de las jugadas polémicas, ellos fueron para adelante. Ojalá que todos los partidos se encaren de la misma forma y manera”, dijo el DT íntimo en conferencia de prensa.

“Nosotros veníamos de una seguidilla pero nos vamos con la frente en alto, con el espíritu intacto y buscando lo mejor... Son derrotas que pesan, porque no nos gusta estar así. No recuerdo haber tenido una racha así en mi carrera, creo que nunca la tuve. Nos duele perder, entendemos que esta es la manera de jugar y buscar los rendimientos”, agregó.

Por otro lado, el estratega argentino de 63 años argumentó el por qué no realizó cambios ante Universitario. “Veía bien al equipo, tenia fe en ellos, estábamos en un ritmo alto. Todos eran importantes, tampoco es buscar afuera lo que no tenemos adentro. Entendí que era la forma, la situaciones de gol, creo que no ameritaba otro tipo de cosas”, concluyó.

Alianza Lima se ubica en el puesto 10 con 11 puntos, al igual que UTC, a 13 unidades del líder Binacional. La próxima fecha visitará a Pirata FC en el estadio Municipal Francisco Mendoza Pizarro de Olmos.