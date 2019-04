Barcelona vs Manchester United EN VIVO: por el pase a las semifinales de la Champions League

VER EN VIVO | Barcelona vs Manchester United se enfrentan HOY (EN DIRECTO ONLINE vía Fox Sports) | YouTube | Barcelona vs Manchester United por Internet Gratis | por el partido de vuelta en la Champions League. Este cotejo se desarrollará en el estadio Camp Nou desde las 2:00 p.m. (hora peruana) y 9:00 p.m. (hora de España). No te olvides que podrás seguir el MINUTO A MINUTO por larepublica.pe.

En el partido de ida, el equipo catalán venció 1-0 a los ingleses en el Old Trafford. Los azulgranas se llevaron la victoria gracias a un autogol Luke Shaw. Pese a llevarse un triunfo a casa, la serie está abierta y todo puede pasar.

Barcelona igualó 0-0 ante Huesca por la Liga Santander el último sábado. El técnico Ernesto Valverde mandó un equipo alterno y no utilizó a Leo Messi, Ivan Rakitic, Sergi Roberto, Sergio Busquets con miras a este encuentro con Manchester United por Champions League.

Los catalanes se han estancado cuatro veces en cuartos de final. La temporada pasada fue eliminada por la Roma de una forma increíble: habían goleado 4-1 al equipo italiano, pero en el duelo de vuelta cayeron 3-0 y le dijeron adiós al torneo.

Manchester United no llega a las semifinales de Champions League desde la temporada 2010-11. Ahora buscará una clasificación histórica en el Camp Nou. El chileno Alexis Sánchez fue convocado para este trascendental duelo.

El goleador chileno está totalmente recuperado de la distensión de ligamentos y podría tener minutos frente al Barcelona.

Barcelona vs. Manchester United: horarios en el mundo

Perú: 2:00 p.m.

México: 2:00 p.m.

Colombia: 2:00 p.m.

Ecuador: 2:00 p.m.

Chile: 4:00 p.m.

Argentina: 4:00 p.m.

Brasil: 4:00 p.m.

España: 9:00 p.m.

Barcelona vs. Manchester United: canales para ver el partido

Argentina - FOX Play Sur, Fox Sports Cono Sur

Bolivia - Fox Sports Cono Sur

Chile - FOX Play Sur, Fox Sports Cono Sur

Colombia - Fox Sports Colombia, Fox Sports Cono Sur, FOX Play

Ecuador - FOX Play Sur, Fox Sports Cono Sur

Estados Unidos - Univision Deportes, UniMás, Watch TNT, Radio Barca, Univision NOW, B/R Live, TNT USA, Univision Deportes

México - FOX Play Norte, Fox Sports Cono Norte

Paraguay - Fox Sports Cono Sur

Perú - Fox Sports

Uruguay - FOX Play Sur, Fox Sports Uruguay, Fox Sports Cono Sur

Venezuela - FOX Play Norte, Fox Sports Cono Norte

Barcelona vs Manchester United EN VIVO: alineaciones probables

Barcelona: Ter Stegen; Nélson Semedo, Piqué, Lenglet, Jordi Alba; Rakitic, Busquets, Arthur; Coutinho, Lionel Messi, Luis Suárez.

Manchester United: De Gea; Young, Lindelof, Smalling, Shaw; Dalot, McTominay, Fred, Pogba, Rashford, Lukaku.

Internet Gratis: ¿dónde seguir EN VIVO ONLINE el Barcelona vs Manchester United?

Si quieres seguir el Barcelona vs Manchester United Gratis por Internet. LaRepublica.pe realizará una transmisión minuto a minuto con todas las incidencias del cotejo y los goles al instante. Además, puedes ver el resumen de goles al finalizar el cotejo.