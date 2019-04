Contundente frase de Fleischman tras quedar fuera del Mundial: "Argentina pagó su deuda con Ecuador" [VIDEO]

A pesar del importante triunfo de la Selección Peruana Sub 17 a Uruguay, el equipo de Carlos Silvestri se quedó en la puerta del Mundial Brasil 2019, tras la inesperada victoria de Ecuador a Argentina con un marcador de 4-1, precisamente el resultado que el 'tri' necesitaba para ocupar la última plaza del Sudamericano Sub 17, ¿qué fue lo que sucedió?

Las declaraciones de periodista deportivo Eddie Fleischman se hicieron viral en Youtube e incendió más la pradera del certamen juvenil, y es que explicó la razón por la que el cuadro 'albiceleste' fue derrotado por su similar de Ecuador.

"Es inevitable que piense que Argentina está pagando una deuda a Ecuador por el último partido de las Eliminatorias", empezó uno de los panelistas de Fox Sports Radio Perú, para luego continuar con un contundente comentario.

"No soy el único que tiene derecho a sospechar que un equipo que viene galopando en el hexagonal cae 4-1 y le hacen tres goles en ocho minutos, esté pagando una deuda pendiente que viene de Rusia", sostuvo Eddie Fleischman en referencia al 3-1 en Quito, que sirvió para que la 'albiceleste' participe en la Copa del Mundo 2018.

El resto de integrantes del programa deportivo apoyó la percepción de Fleischman, sin embargo, este aclaró que no posee las pruebas necesarias para comprobar que "algo huele mal", provocando que la Selección Peruana no participe en el Mundial Brasil que iniciará en noviembre.

"No tengo pruebas, no puedo acusar a nadie, no puedo disparar contra nadie, pero tengo derecho a sospecharlo... y creo que no soy el único", enfatizó.