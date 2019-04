Hinchas de Universitario realizaron 'banderazo' previo al clásico [VIDEO]

Un solo aliento. Los hinchas de Universitario realizaron este domingo un 'banderazo' en los exteriores del hotel donde concentró el primer equipo a 24 horas del partido ante Alianza Lima por la Liga 1.

La 'U' no atraviesa un buen momento en la Liga 1. En ocho fechas está a 13 puntos del líder Binacional, aunque con dos partidos menos. Uno de ellos se jugará este lunes 15 frente al rival de toda la vida en el estadio Alejandro Villanueva.

Universitario publicó un video en su cuenta de Youtube donde miles de hinchas llegaron hasta el hotel y brindaron todo su apoyo a favor del equipo crema. Los futbolistas agradecieron el gesto y se tomaron algunas fotografías con los aficionados.

Alianza Lima vs Universitario juegan el primer clásico del año en la Liga 1. Ambos equipos no llegan bien pues si la situación de los 'cremas' es mala, en tienda 'blanquiazul' tampoco es color de rosa: no ganan hace siete partidos.