UFC: Israel Adesanya ataca a Jon Jones sobre posible pelea entre ambos y este le responde

Se vendría otra 'superpelea'. El peleador nigeriano Israel Adesanya manifestó públicamente su interés de enfrentar al campeón de los pesos semipesado, Jon Jones, con palabras que a la estrella de UFC no le gustó pues le respondió de inmediato en redes sociales.

Adesanya habló recientemente con TMZ Sports sobre una posible pelea contra el actual Campeón Mundial de Peso Semipesado UFC y aseguró que su intenció es acabar a otra leyenda del deporte.

“Después de matar a uno de los mejores de la historia (Anderson Silva), voy a cazar al siguiente", sostuvo. Jon Jones respondió en su cuenta de Twitter tras conocer lo dicho por el peleador de peso mediano del UFC.

If you think you killed 44 yr old Anderson, you didn’t. I’m not really sure what fight you’ve been watching. You got past the legendary GOAT, now come fuck with the King of the jungle. I’ll make you call me daddy by the third.