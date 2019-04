Real Garcilaso solo pudo sumar un punto ante el colero Sport Boys

Juan Reynoso no ha perdido con Real Garcilaso desde que llegó, hace tres fechas. En la estadística, el punto ganado ayer ante Sport Boys hubiera sido valioso si es que no ganaba Binacional, pero no fue así.

Anoche, jugó con la ansiedad de Sport Boys en el Callao, que se puso, con letras gigantes, el cartel de “candidato a la baja”. Real tuvo las mejores ocasiones de gol, pero falló. Carando y Cossío tuvieron dos claras.

Si bien Reynoso salió amargo por el empate, lo hubiera estado más si Luis Seminario cobraba un penal de Míguez a Chávez en el área imperial. Real recibe a Sporting Cristal en la próxima fecha, bastante alejado del primer lugar.