El mensaje de Luis Advíncula que evidencia el triunfalismo de los hinchas [VIDEO]

Luis Advíncula ha sido parte de la generación que volvió llevar a la selección peruana a una Copa del Mundo. El defensa de 29 años sabe de la ilusión que tienen los hinchas de cara a la Copa América 2019; sin embargo, pidió no subestimar a sus rivales.

Recordemos que la selección peruana quedó en el mismo grupo de Brasil, Venezuela y Bolivia, siendo estos dos últimos considerados por los fanáticos de la 'Bicolor' como los rivales más "accesibles". Ante esta perspectiva, Luis Advíncula destacó el crecimiento de sus rivales y que afirmó que serán los más complicados.

"Presión siempre vas a tener, creo que estás en una selección y siempre tu país te va a exigir. La gente cree que vamos a pasar el grupo caminando porque está Venezuela y Bolivia, pero creo que van a ser los rivales más complicados", expresó el popular 'Usain Bolt' en una entrevista con la agencia EFE.

Estos últimos años la eliminatoria se emparejó mucho cualquiera le puede ganar a cualquiera. Venezuela está jugando muy bien, Bolivia igual, y todos sabemos lo que es Brasil", agregó el marcador derecho de la selección peruana, quien jugará su tercera Copa América tras estar en las ediciones 2011 y 2015. La Copa América Centenario del 2016 no la jugó por determinación de Ricardo Gareca.

Luis Advíncula quiere quedarse en España

Dejando un lado a la selección peruana, Luis Advíncula le reveló a la agencia EFE que se siente cómodo en el Rayo Vallecano y que hará todo lo posible con sus compañeros para permanecer en máxima división de España. Cabe resaltar que el equipo de Vallecas está en la casilla 19 de la Liga Santader y está a tres puntos de salir de la zona del descenso.

"Me gustaría quedarme, aún falta mucho pero pase lo que pase, y si dios quiera, me gustaría quedarme. Estoy tratando de disfrutar cada momento que estoy viviendo aquí. Si bien el presente del equipo no es el mejor pero sabemos que tenemos calidad y jugadores para salir de esto, así que esperemos en mayo estar celebrando que dejamos a Rayo en primera donde se merece estar", aseguró.