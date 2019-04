Paolo Guerrero podría establecer histórica cifra de goles ante Alianza Lima

Paolo Guerrero ha vuelto a convertirse en el delantero de moda desde que finalizó su castigo de 14 meses. El 'Depredador', en tan solo dos partidos con el Inter de Porto Alegre, ha marcado tres goles y ante Alianza Lima buscará conseguir una cifra histórica en su carrera.

Recordemos que Alianza Lima y el Internacional se verán las caras este 24 de abril por la penúltima fecha del Grupo A de la Copa Libertadores 2019. Ese partido se jugará en el estadio Alejandro Villanueva (Matute) y Paolo Guerrero podría llegar a los 100 goles con equipos de Brasil, siempre y cuando anote dos tantos.

El goleador histórico de la selección peruana, contando las anotaciones que hizo en Corinthians, Flamengo e Inter de Porto Alegre, lleva 98 goles desde que llegó al fútbol brasileño. Sin embargo, el artillero de 35 años podría llegar al centenar si anota en los partidos que tendrá su equipo ante Gremio por la final del Campeonato Gaucho (14 y 17 de abril).

Goles de Paolo Guerrero en el fútbol brasileño:

- Corinthians (2012/2015): 52 goles en 128 partidos

- Flamengo (2015/2018) 43 goles en 114 partidos

- Internacional (2019): 3 goles en 2 partidos

Si Paolo Guerrero no bate las redes ante el 'Tricolor', lo podría hacer ante Alianza Lima por Copa Libertadores. No obstante, con el Inter de Porto Alegre ya clasificado a los octavos de final, existe la posibilidad de que el 'Depredador' no venga al Perú para enfrentar a los 'Blanquiazules', pues tres días después visitarán al Chapecoense en la primera fecha del Brasileirao 2019.

DATO: Paolo Guerrero está disputando su cuarta Copa Libertadores y espera ganarla por primera vez en esta edición.