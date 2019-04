¿Pedro Troglio está interesado en dirigir a Alianza Lima? DT sorprende con su respuesta

El exentrenador de Universitario de Deportes, Pedro Troglio, se refirió a su situación actual tras ser cesado del cargo en Gimnasia y Esgrima de La Plata. El técnico argentino reveló que se encuentra sin equipo y que no tendría ningún problema en volver a dirigir en el Perú.

¿Pedro Troglio aceptaría una propuesta de Alianza Lima?

No obstante, estar a cargo de Universitario de Deportes hizo que Pedro Troglio le agarre un cariño al club y afirmó que no dirigía a Alianza Lima por respeto al equipo de Ate. Además, el estratega de 53 años desea que el clásico de este lunes lo gane el conjunto 'merengue'.

'Me llama cualquier equipo peruano e iría a dirigir, pero por respeto a la gente de 'U' seguramente no iría a dirigir a Alianza Lima. La gente de Alianza seguramente dirá: ‘qué me importa que no venga', manifestó Pedro Troglio en una entrevista con Radio Capital.

El subcampeón del mundo en Italia 90 añadió que tuvo una situación similar cuando estuvo al mando de Cerro Porteño. “Creo que por respeto a la gente que me ha tratado tan bien, no iría al equipo de la contra... pero el fútbol peruano siempre es un lindo fútbol para volver, sobre todo porque la he pasado muy bien”, aseveró.

"Ojalá que gane la 'U' porque desde el día del 3 a 0 en el Monumental no se pudo volver a ganar, y ojalá que se pueda”, agregó Pedro Troglio, quien por malos resultados decidió resolver su contrato con Gimnasia y Esgrima de la Plata a mediados de febrero. Ahora, el ex DT de Universitario de Deportes aguarda un llamado de cualquier equipo peruano, menos de Alianza Lima.