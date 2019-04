Perú vs Uruguay Sub 17: Hora, fecha y canal de la última fecha del Hexagonal del Sudamericano 2019

VER EN VIVO | Perú vs Uruguay Sub 17 se enfrentan el domingo 14 de abril ONLINE EN DIRECTO vía Movistar Deportes | en el Estadio San Marcos por la última fecha del Hexagonal final del Sudamericano Sub 17. El partido está programado para las 4:30 p.m. (hora peruana) y 6:30 p.m. (hora uruguaya). Además podrás seguir el minuto a minuto, las mejores jugadas y todos los goles del encuentro a través de Larepublica.pe.

Perú vs Uruguay Sub 17: ¿Cómo llegan los equipos a la cita final del Sudamericano Sub 17?

La selección peruana Sub 17 se juega su última chance ante Uruguay en el primer partido de la última fecha del Sudamericano 2019 para clasificar al Mundial de Brasil. El equipo de Carlos Silvestri viene de empatar 1-1 contra Ecuador con gol de Yuriel Celi y sigue sin ganar en el campeonato.

La ‘Blanquirroja’ necesita una victoria ante Uruguay y esperar que Ecuador no le gane a Argentina para accerder al torneo más importante de la categoría. Es el único escenario para que logren el objetivo final, si empatan o pierden le dirán adiós.

Por su parte, la selección uruguaya Sub 17 perdió por 4-2 ante Chile y desperdició la oportunidad de sellar su pase al Mundial de Brasil. Los charrúas se dejaron voltear un encuentro que iban ganando por 2-0 en el primer tiempo con los tantos de Douglas Arezo y Cristian Olivera.

Los dirigidos por Alejandro Garay se ubican en el cuarto puesto con cuatro puntos, dos más que Perú y con una mejor diferencia de goles (0). Un empate le basta para ser el último clasificado, si Ecuador no golea por más de tres tantos a Argentina.

Perú vs Uruguay Sub 17 EN VIVO: ¿a qué hora juegan por el Sudamericano?

El emocionante encuentro entre Perú vs Uruguay Sub 17 está programado para las 4:30 p.m. de acuerdo con el horario peruano, colombiano y ecuatoriano. Mientras que en México podrán disfrutarlo desde las 3:30 p.m. Por su lado, en Chile, Argentina y Uruguay será a las 6:30 p. m. Asimismo, podrás seguir el MINUTO A MINUTO de la TRANSMISIÓN a través de larepública.pe.

Perú vs Uruguay Sub 17: canal de transmisión del partido por Sudamericano

Para poder presenciar el Perú vs Uruguay Sub 17 y seguir las incidencias de este gran cotejo del Sudamericano Sub 17, podrás recurrir a las señal de Movistar Deportes.

Si quieres disfrutar de este atractivo partido por fecha 6 del Sudamericano Sub 17, en Perú puedes contratar en servicio de Movistar o DirecTV y seguir a los mejores equipos y jugadores del mundo. Asimismo, para ver fútbol EN VIVO solo tienes que entrar ONLINE en LaRepublica.pe.

¿Dónde juegan Perú vs Uruguay Sub 17 EN VIVO por el Sudamericano?

El partido entre Perú vs Uruguay por la fecha 6 del hexagonal del Sudamericano Sub 17 se jugará este domingo 14 de abril a partir de las 4:30 p.m. en el Estadio de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos.

También es conocido como Estadio San Marcos y se encuentra en el centro de la Ciudad Universitaria de la Universidad de San Marcos en Lima, Perú.

Fue inaugurado el 13 de mayo de 1951 y cuenta con una aforo de 70 mil personas, lo que lo convierte en uno de los estadios más grandes del Perú.

Perú vs Uruguay Sub 17 EN VIVO: horarios para ver el Sudamericano

- Ver Perú vs Uruguay desde Argentina: 18:30 horas.

- Ver Perú vs Uruguay desde Brasil: 17:30 horas.

- Ver Perú vs Uruguay desde Bolivia: 18:30 horas.

- Ver Perú vs Uruguay desde Chile: 18:30 horas.

- Ver Perú vs Uruguay desde Colombia: 16:30 horas.

- Ver Perú vs Uruguay desde Ecuador: 16:30 horas.

- Ver Perú vs Uruguay desde Estados Unidos: 16:30 horas.

- Ver Perú vs Uruguay desde España: 22:30 horas.

- Ver Perú vs Uruguay desde México: 15:30 horas.

- Ver Perú vs Uruguay desde Paraguay: 17:30 horas.

- Ver Perú vs Uruguay desde Perú: 16:30 horas.

- Ver Perú vs Uruguay desde Uruguay: 18:30 horas.

- Ver Perú vs Uruguay desde Venezuela: 17:30 horas.

Si quieres VER EN VIVO ONLINE GRATIS el duelo entre Perú vs Uruguay, puedes descargar la aplicación de Latina TV y desde ahí seguir el minuto a minuto de la fecha 1 del hexagonal del Sudamericano Sub 17.

Asimismo, podrás conocer el pronósticos, resumen, goles y jugadas polémicas del Perú vs Uruguay desde la web de LaRepública.pe.