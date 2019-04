Diego Haro es duramente criticado tras polémica en el Boca Juniors vs Wilstermann

Lejos de las canchas de la Liga 1, el árbitro peruano Diego Haro no es ajeno a la polémica y menos a las críticas de su trabajo, pues su presencia como encargado de impartir justicia en el Boca Juniors vs Jorge Wilstermann dejó muchas insatisfacciones.

Diego Haro arbitró en uno de los enfrentamientos más atractivos de la cuarta jornada de la Copa Libertadores, y a pesar que sus decisiones no influyeron en el resultado (4-0 a favor de los 'xeneizes'), fue duramente criticado por Miguel Ángel Portugal, estratega del club boliviano por cobrar dos penales a favor de Boca Juniors.

“No tengo nada contra la victoria de Boca, que quizás no hubiera necesitado la supuesta mano que le echó el árbitro con los dos penales que nos cobró. En el segundo, la mano sólo la ve él. Este gol supuso el 2-0 cuando mi equipo estaba reaccionando en busca del empate”, manifestó el DT español.

No tengo nada contra la victoria de Boca que quizás no hubiera necesitado la supuesta mano que le echó el árbitro con los dos penalty que nos pitó. El segundo la mano solo la ve el. Este gol supuso el 2-0 cuando mi equipo estaba reaccionando en busca del empate . — Miguel A. Portugal (@maportugal55) 11 de abril de 2019

Pero no fue el único crítico, ya que Haro también fue cuestionado por la prensa argentina, señalaron de "inexistentes" las determinaciones que tomó para el club dirigido por Gustavo Alfaro.

"A mí el primero no me pareció penal", declaró Mariano Closs en FOX Sports, en referencia al primer penal, generado por una jugada confusa entre Álex Silva y Sebastián Villa. Asimismo, Juanjo Buscalia en el noticiero Central Fox, sostuvo lo mismo.

"Aquí no llego a entender lo que cobra el árbitro. No sé si es una mano o un empujón. No llego a entender esa jugada", declaró sobre Diego Haro, el réferi que además fue programado para impartir justicia en el clásico peruano entre Alianza Lima vs Universitario.