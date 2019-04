Alianza Lima vs River Plate: partido clave en la Copa Libertadores 2019

VER EN VIVO | Alianza Lima vs River Plate se enfrentan HOY (EN DIRECTO ONLINE vía Fox Sports y Facebook Watch) | YouTube | Alianza Lima vs River Plate por Internet Gratis | por la cuarta fecha de la Copa Libertadores. Este cotejo se desarrollará en el Estadio Monumental de Núñez desde las 5:00 p.m. (hora peruana) y 7:00 p.m. (hora de Argentina). No te olvides que podrás seguir el MINUTO A MINUTO por larepublica.pe.

Alianza Lima vs. River Plate EN VIVO: Minuto a minuto

Alianza Lima vs. River Plate EN VIVO: Alineaciones confirmadas

La única chance de los 'íntimos' para seguir vivos en la Copa Libertadores es un triunfo ante el 'Millonario' en el Monumental. Tarea muy difícil debido al mal momento que pasan los subcampeones del fútbol peruano.

River Plate afrontará este partido ante Alianza Lima a puertas cerradas. El 'Millonario' está sancionado por la Conmebol debido a los incidentes ocasionados por su público en la previa de la segunda final de la Copa Libertadores del año pasado ante Boca Juniors. Esa situación obligó a la Conmebol llevar el encuentro a Madrid.

Alianza Lima apenas rescató un punto contra River Plate en el grupo A, para luego caer frente a Inter (2-0) y Palestino (3-0), resultados que lo dejaron en el fondo y sin margen de equivocación de cara a los octavos de final.

Alianza Lima vs. River Plate: conoce los 5 últimos partidos de ambos equipos

Real Garcilaso 2-1 Alianza Lima

Palestino 3-0 Alianza Lima

Alianza Lima 2-2 UTC

Ayacucho 2-0 Alianza Lima

Alianza Lima 2-2 Deportivo Municipal

River Plate 2-3 Tigre

Internacional 2-2 River Plate

Talleres de Córdova 0-2 River Plate

River Plate 3-0 Independiente

River Plate 0-0 Palestino

Alianza Lima vs. River Plate: horarios en el mundo

Perú - 5:00 p.m.

Ecuador - 5:00 p.m.

Colombia - 5:00 p.m.

México - 4:00 p.m.

Bolivia - 6:00 p.m.

Chile - 7:00 p.m.

Argentina - 7:00 p.m.

Uruguay - 7:00 p.m.

Paraguay - 7:00 p.m.

Alianza Lima vs. River Plate: probables alineaciones

River Plate: Franco Armani, Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Javier Pinola, Fabrizio Angileri, Bruno Zuculini, Ignacio Fernández, Enzo Pérez, Nicolás De la Cruz, Lucas Pratto y Matías Suárez.

DT: Marcelo Gallardo.

Alianza Lima: Pedro Gallese, Aldair Salazar, Gonzalo Godoy, José Guidino, Francisco Duclós, Tomás Costa, Wilder Cartagena, José Manzaneda, Mauricio Affonso, Kevin Quevedo y Adrián Ugarriza.

DT: Miguel Ángel Russo.

Internet: ¿dónde seguir EN VIVO Y EN DIRECTO ONLINE el Alianza Lima vs River Plate?

