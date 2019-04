Gerente de Alianza Lima le da dura respuesta a Córdova tras suspensión del clásico

El gerente de marketing de Alianza Lima, Benjamin Romero, fue uno de los primeros en pronunciarse tras la suspensión del clásico y aclaró que el problema es por parte de la Policía Nacional mas no del club íntimo.

Romero declaró a Ovacion.pe para aclarar la situación de incertidumbre que se vive por la suspensión del partido. Además criticó a Nicolás Córdova, técnico de Universitario, por señalarlos como responsables del suceso.

"No quisiera referirme a él, las personas están en libertad de emitir conceptos pero no podemos dañar la imagen y el nombre de nadie y menos sin pruebas para hacerlo. No quiero ahondar en el tema porque somos rivales en la cancha pero no fuera de ella", aseveró el gerente de Alianza Lima.

Nicolas Córdova dijo en conferencia de prensa que Alianza Lima ha buscado postergar el encuentro 'una vez más'.

Sobre la posibilidad de que se juegue sin público, Romero manifestó: "Eso sería absurdo porque nosotros tenemos un número importante de entradas vendidas. La idea es que cuando se juegue se juegue con gente".