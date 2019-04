Nicolás Cordova y la fuerte declaración que hará molestar a los hinchas de Alianza Lima

Las autoridades ordenaron la suspensión del clásico entre Alianza Lima vs Universitario de Deportes, programado para el 15 de abril y el primero en manifestar su desacuerdo fue el entrenador Nicolás Córdova, quien responsabilizó por la drástica medida al club 'blanquiazul'.

Con notable molestia, el estratega de Universitario lamentó que detengan el desarrollo de la Liga 1, más aun -según asegura- por favorecer a Alianza Lima por la seguidilla de partidos que afronta por su participación en la Copa Libertadores y en la Liga 1, por lo cual se atrevió a proponer otro escenario.

“Nosotros queremos jugar, es una lástima que nuevamente Alianza haya suspendido un partido, no es la primera vez, no sé cuál es el motivo real. Creo que hay otro estadio como el Estadio Nacional para jugar, como club ofrecemos la posibilidad de cambiar la localía", expresó el DT chileno en conferencia de prensa en Campo Mar.

Asimismo, Nicolás Córdova levantó su voz de protesta porque esta decisión deja sin rodaje a los ‘merengues’ por segunda semana consecutiva (suspendieron el partido ante Sport Huancayo), lo cual puede desfavorecerlos al reprogramar compromisos seguidos, los cuales no estaban previstos.

“Es una lástima para nosotros que estaríamos 21 días sin jugar, es una exageración. Por ejemplo Alberto Quintero va a estar un mes y medio sin jugar. Nosotros vamos a salir perjudicados en algún momento con esta suspensión, vamos a tener que jugar un partido cuando no tendríamos que haber jugado. Si vamos a hilar fino este partido jamás, bajo ninguna circunstancia, se debería jugar lunes, bueno lo programan lunes y ahora no se juega. Me pueden dar mil razones pero para mí no son válidas", enfatizó.