DT. de Cristal: "Somos junto a Alianza los peores peruanos en Libertadores" [VIDEO]

Sporting Cristal se juega la vida este miércoles ante Universidad de Concepción por la cuarta fecha de la fase de grupos de Copa Libertadores 2019. Los 'rimenses' tienen que ganar para mantener vivas sus expectativas en el certamen pese al mal momento que atraviesan. El entrenador Claudio Vivas es consciente de eso.

En la previa de este decisivo duelo, el director técnico de Sporting Cristal hizo un análisis sobre la situación de su equipo comparándola con la de los demás equipos peruanos en torneos internacionales. Una de ellas llamó la atención de manera curiosa.

“Somos junto a Alianza Lima los peores equipos del fútbol peruano en Copa Libertadores”, aseguró Vivas en la conferencia de prensa mientras relataba los resultados obtenidos por los clubes nacionales en Copa Libertadores y Copa Sudamericana.

No obstante, Vivas aclaró que toda su atención está en el cuadro 'bajopontino'. “Nosotros no somos los únicos que no tenemos buena performance en puntos, pero en realidad solo me importa Sporting Cristal”, añadió.

Por otro lado, Vivas habló sobre la dificultad del encuentro ante U. de Concepción y las posibilidades de sus dirigidos de clasificar a la siguiente ronda de la Libertadores.

“Es nuestra última carta, son los 3 últimos puntos a jugar en casa y necesitamos hacer nuestro mejor partido de Copa Libertadores. Matemáticamente todavía tenemos posibilidades”, afirmó el estratega.