Segunda División: clubes se unen en protesta que paralizaría el inicio del Liga 2

A semanas de iniciar la Liga 2, el ambiente se pone cada vez más tenso, luego que los doce equipos participantes en la Segunda División se unieran para solicitar la reconsideración de las bases que la Federación Peruana de Fútbol (FPF) estipuló, en la que sólo disputarán un cupo al ascenso.

Mediante un documento, los presidentes y delegados de los doce clubes participantes del campeonato alzaron su voz de protesta para reclamar el cambio de las bases como la reducción de cupos para el ascenso, pues a diferencia de las reglas del 2018, esta temporada solo será un equipo el que logrará jugar en la Liga 1 2020.

Como medida anunciaron que no asistirán al sorteo del fixture programado para el miércoles 10 en el complejo de la Videna, como medida de protesta, además no descartan renunciar al campeonato, en el caso que no se respete las bases determinadas en la temporada 2018.

“Los clubes de la ADFP-SD han sido vulnerados en sus derechos y mientras no se resuelva la reconsideración de las bases del año pasado, en señal de protesta, NO ASISTIREMOS AL SORTEO DEL FIXTURE del campeonato programado para este miércoles”, expresa parte del anuncio.

Por su lado, Freddy Ames presidente de Coopsol explicó las molestias y la disconformidad que surgió tras invertir económicamente de más pensando que tendrían mayores posibilidades de lograr el anhelado ascenso.

"Realmente parece una broma de muy mal gusto que la Federación Peruana de Fútbol pretenda cambiar las reglas de juego sobre la marcha. Acá los clubes armaron sus respectivos planteles pensando que la estructura del campeonato sería la misma del año pasado. Esperemos que la FPF reconsidere su posición porque están perjudicando a los clubes", mencionó Ames a Ovación.