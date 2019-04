Paolo Guerrero recibió un pedido especial de hincha en la previa del Inter vs Palestino

Los hinchas del Internacional de Porto Alegre confían mucho en Paolo Guerrero. Bastó un partido para que el delantero peruano se gane a los hinchas del 'Colorado'. Es por ello que esta noche 'PG9' podría tener minutos en el duelo ante Palestino de Chile por Copa Libertadores.

El club brasileño publicó un video en sus redes sociales donde se ve a una seguidora de Noemia, de 85 años, haciendo un peculiar pedido al delantero.

En las imágenes, que también están en Youtube, se aprecia que la incondicional hincha visitó la estatua del ídolo del club, Fernandao, para que este “bendiga” a Paolo Guerrero en su primer partido de la Copa Libertadores 2019 y así anote más goles.

Nesta noite, Guerrero pode estrear na @Libertadores vestindo a 9 do Inter. Tem torcedora que foi até a estátua do Fernandão pedir para que ele abençoe a jornada do peruano no Inter! Confere no Canal do Inter: https://t.co/IBh1uYWTiy #AcreditarAtéOFinal pic.twitter.com/jH1EkpL7Oe