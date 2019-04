Facebook: neblina invade partido de Copa Perú y un hincha hace graciosa narración [VIDEO]

Usuarios de la red social Facebook han quedado impactados con el más reciente video viral, el cual fue registrado durante un partido de la Copa Perú en la región San Martín.

De acuerdo con el video viral de Facebook, los asistentes no podían observar el partido que se disputaba por la Copa Perú debido a la densa niebla que había en el campo de juego.

Un curioso espectador decidió registrar el momento y realizar una peculiar narración sobre el partido de la Copa Perú.

"Bueno señoras y señores, empezó el partido en Lamas. No se ve nada, pero suponemos que están jugando. La neblina está en el campo", dice el joven en tono sarcástico, tal y como se observa en el video viral de Facebook.

Después de unos segundos, el 'narrador' anunció un supuesto gol. "Casi meten gol, supuestamente, pero como hay neblina no se ve nada. No sé cómo se emociona la gente si no se ve nada. La neblina cubrió el estadio. Por ahí veo un arquero y un árbitro, no veo nada más", agregó el joven que publicó el video en Facebook.

Cabe señalar que esta escena, que es viral en Facebook, se grabó el último sábado 6 de abril en Lamas, San Martín durante un partido de la Copa Perú y ha dado la vuelta al mundo gracias a la divertida narración de un hincha.