Ver EN VIVO Liverpool vs Porto: hora y canal del partido por Champions League

Liverpool vs Porto EN VIVO Gratis por Internet | Liverpool vs Porto se enfrentan HOY (EN DIRECTO ONLINE vía Fox Sports) en Anfield por la ida de los cuartos de final de la Champions League. Si no quieres perderte este partidazo, puedes seguir el minuto a minuto a través de LaRepública.pe.

Liverpool y FC Porto serán dos de los cuatro equipos que abrirán una nueva jornada de la UEFA Champions League en ruta hacia Madrid en busca de la 'Orejona' que, luego de tres años consecutivos, ya no le pertenece al Real Madrid.

Los 'Reds', actuales subcampeones de la Liga de Campeones y líderes en la Premier League, llegaron a esta instancia tras dejar en el camino al Bayern Múnich con un contundente 3-1 en el global. Precisamente en ese duelo, el lateral Andy Robertson obtuvo una tarjeta amarilla y no podrá estar ester martes ante el elenco portugués.

El técnico Jürgen Klopp no solo tendrá esa baja, ya que también es posible que no cuente con los lesionados Alex Oxlade-Chamberlain, Adam Lallana y Joe Gomez. Pese a eso, el DT alemán expresó su compromiso con el club y espera quedarse por un buen tiempo.

"Tengo un vínculo y no tengo la sensación de que haya intención por mi parte o por los dirigentes de romperlo. Soy feliz en el Liverpool y mi misión aquí no ha concluido. La estructura del grupo es buena y pienso que podemos trabajar juntos mucho tiempo", manifestó en conferencia de prensa.

Por su parte —al igual que su rival de turno con el Manchester City—, el Porto también pelea palmo a palmo con el Benfica el primer lugar de la Liga de Portugal. Los 'Dragones Azules' no saben lo que es perder desde hace seis encuentros y esperan dar la sorpresa en Anfield.

Los dirigidos por Sérgio Conceição sufrieron más de la cuenta para acceder a los cuartos de final de la Champions League, ya que para eliminar a la Roma tuvieron que hacer un gol en el tiempo suplementario y el resultado final fue 4-3.

¿A qué hora es el partido Liverpool vs Porto por Champions League?

El Liverpool vs Porto, que se volverá a dar después de 11 meses en la Champions League, está programado para las 2:00 p. m. (hora peruana). Asimismo, podrás seguir el MINUTO A MINUTO de la TRANSMISIÓN a través de larepública.pe. A continuación, te presentamos los horarios alrededor del mundo:

México - 1:00 p. m.

Perú - 2:00 p. m.

Ecuador - 2:00 p.m.

Colombia - 2:00 p. m.

Estados Unidos (Nueva York, Miami, Florida y Washignton) - 3:00 p. m.

Bolivia - 3:00 p. m.

Venezuela - 3:00 p. m.

Paraguay - 3:00 p. m.

Argentina - 4:00 p. m.

Chile - 4:00 p. m.

Uruguay - 4:00 p. m.

Brasil - 4:00 p. m.

Inglaterra - 8:00 p. m.

Portugal - 8:00 p. m.

¿En qué canal ver Liverpool vs Porto por Champions League?

Para poder seguir EN VIVO y EN DIRECTO todas las incidencias de este atractivo cotejo, en donde Liverpool y Porto intentarán dar el primer gran paso para llegar con tranquilidad a la vuelta de los cuartos de final de la Champions League, podrás recurrir a la señal pague por ver de Fox Sports. Pero si quieres verlo Gratis por Internet, puedes entrar a larepública.pe.

Liverpool vs Porto por Champions League: apuestas del partido

- Te Apuesto: Liverpool (1.28), Empate (4.70), Porto (8.00)

- Inkabet: Liverpool (1.29), Empate (5.75), Porto (11.00)

- Betsson: Liverpool (1.30), Empate (5.95), Porto (11.50)

Alineaciones probables del Liverpool vs Porto EN VIVO ONLINE por Champions League

Liverpool: Alisson; Alexander-Arnold, Lovren, Van Dijk, Fabinho; Henderson, Milner, Wijnaldum; Mané, Firmino y Salah.

Porto: Casillas; Maxi Pereira, Militão, Felipe, Telles; Otávio, Óliver, Danilo Pereira, Brahimi; Marega, Tiquinho.

Internet: ¿dónde seguir EN VIVO Y EN DIRECTO ONLINE el Liverpool vs Porto? | Champions League

Si quieres seguir el Liverpool vs Porto Gratis por Internet, LaRepublica.pe realizará una transmisión minuto a minuto con todas las incidencias del cotejo y los goles al instante. Además, puedes ver el resumen de goles al finalizar el partido.