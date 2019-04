Perú vs Paraguay EN VIVO: crucial partido por el Sudamericano Sub 17 | Vía Latina TV

Ver Perú vs Paraguay Sub 17 EN VIVO por Internet | Perú vs Paraguay juegan HOY (EN DIRECTO ONLINE por Movistar Deportes y Latina TV) por la tercera jornada del Hexagonal Final del Sudamericano Sub 17. Este enfrentamiento se realizará en el estadio de San Marcos y podrás seguir el minuto a minuto de a través de LaRepública.pe.

La selección peruana llega a este partido con la obligación de sumar de a tres, ya que en lo que va de la segunda parte del Sudamericano Sub 17 solo ha conseguido un punto (0-0 con Argentina y 3-2 contra Chile). No obstante, la 'Bicolor' sigue siendo la escuadra que menos goles ha encajado, pues el portero Massimo Sandi solo recibió 4 tantos.

En vísperas del Perú vs Paraguay Sub 17, el técnico peruano Carlos Silvestri perdió a dos jugadores fundamentales en su esquema: Yuriel Celi, José Huayhua y el capitán Rafael Caipo (los tres suspendidos por acumulación de amarillas). El DT de la 'Bicolor' deberá elegir bien sus piezas porque si hoy no consigue la victoria, sus chances de clasificar al Mundial de la categoría podrían complicarse.

Los hinchas de la selección peruana esperan que Óscar Pinto y Nicolás Figueroa vayan desde el arranque. Y es que esa dupla ha sido del agrado de muchos y ambos futbolistas ambos futbolistas han demostrado un buen nivel en lo individual.

Por su parte, la selección paraguaya también está igual de necesitado como su rival de turno, ya que acumula dos empates seguidos y en cualquier momento podría salir de los cuatro primeros de la tabla de posiciones si no consigue los tres puntos.

Previo al Hexagonal Final del Sudamericano Sub 17, Paraguay terminó segundo en un complicado Grupo B con 7 puntos y 8 goles a favor. Además, logró dos triunfos, un empate y una derrota, por lo que Perú no lo tendrá nada fácil este lunes en el estadio de San Marcos.

¿A qué hora juegan EN VIVO HOY Perú vs Paraguay Sub 17 por el Sudamericano 2019?

El Perú vs Paraguay, que le pondrá fin a la tercera fecha del Hexagonal Final del Sudamericano Sub 17, empezará a las 9:10 p. m. (hora peruana) y 10:10 p. m. (hora paraguaya); además, podrás seguir el MINUTO A MINUTO de la TRANSMISIÓN a través de larepública.pe. A continuación, te presentamos los horarios en el mundo.

Ecuador - 9:10 p. m.

Colombia - 9:10 p. m.

Estados Unidos (Nueva York, Miami, Florida y Washignton) - 10:10 p. m.

Bolivia - 10:10 p. m.

Venezuela - 10:10 p. m.

Argentina - 11:10 p. m.

Chile - 11:10 p. m.

Uruguay - 11:10 p. m.

¿Qué canal transmitirá Gratis EN VIVO el Perú vs Paraguay Sub 17 HOY por el Sudamericano 2019?

Para poder seguir EN VIVO Gratis todas las incidencias de este importante duelo, en donde Perú y Paraguay necesitan los tres puntos de manera urgente, podrás recurrir a las señal abierta de Latina; sin embargo, si deseas verlo por cable, Movistar Deportes se hará cargo de la transmisión.

Alineaciones probables del Perú vs Paraguay Sub 17 EN VIVO por el Sudamericano 2019

Perú: Massimo Sandi, Kluiverth Aguilar, Aron Sánchez, Carlos Montoya, Mathias Llontop, Alessandro Burlamaqui, Pedro De la Cruz, Carlos Ruiz, Oscar Pinto, Joao Grimaldo y Nicolás Figueroa.

Paraguay: Antonio Gonzáles, Ulises Gonzáles, Basilio Duarte, Rolando Ortiz, Fabio Barrios, Rodrigo López, Fabrizio Peralta, Wilder Viera, Junior Noguera, Orlando Colmán y Diego Duarte.

Sudamericano Sub 17: Perú vs Paraguay EN VIVO HOY por Latina

Narración: Freddy Cora

Comentarios: Eddie Fleischman

Sudamericano Sub 17: Perú vs Paraguay EN VIVO HOY por Movistar Deportes

Narración: Gino Bonatti

Comentarios: Diego Rebagliati

Internet: ¿dónde seguir EN VIVO Y EN DIRECTO ONLINE el Perú vs Paraguay Sub 17? | Sudamericano 2019

Si quieres seguir el Perú vs Paraguay Sub 17 Gratis por Internet, LaRepublica.pe realizará una transmisión minuto a minuto con todas las incidencias del cotejo y los goles al instante. Además, puedes ver el resumen de goles al finalizar el partido.