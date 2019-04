Uruguay vs Ecuador EN VIVO vía Movistar Deportes por el Hexagonal Final del Sudamericano Sub 17

VER EN VIVO | Uruguay vs Ecuador Sub 17 se enfrentan HOY | EN DIRECTO vía Movistar Deportes | Transmisión vía INTERNET | por la jornada 3 del ‘Hexagonal Final’ del Sudamericano Sub 17 | Ver Fútbol ONLINE Gratis por Internet | Este cotejo se desarrollará en el Estadio San Marcos desde las 6:50 pm (hora peruana) y 8:50 pm (hora de Uruguay). No te olvides que podrás seguir ONLINE el MINUTO A MINUTO por larepublica.pe.

El conjunto ‘charrúa’ llega al Uruguay vs Ecuador Sub 17 con la urgencia de sumar sus tres primeros puntos. Hasta el momento, en la fase del ‘Hexagonal final’ del Sudamericano Sub 17, han sumado apenas una unidad, aún tienen chances pero el margen de error ya se acabó. En la primera fecha igualaron a dos frente a Paraguay, y en la segunda jornada fueron derrotados por la mínima ante Argentina.

El conjunto que trabaja bajo la dirección por Alejandro Garay está en el 5to lugar del hexagonal. En la siguiente jornada les tocará medirse ante Chile y en la última fecha disputarán el cierre frente a Perú.

El ‘Tricolor’ está necesitado de victorias si quiere meterse en la pelea de un cupo para el Mundial Sub 17. Ecuador en sus dos primeras presentaciones de esta fase final han conseguido una derrota (Chile 1-0) y un empate (Paraguay 1-1). En la tabla de posiciones solo sumaron una unidad al igual que el conjunto ‘charrúa’ y la ‘bicolor’.

Los dirigidos por Gonzalo Alcocer no pueden tener margen de error con rivales directos en sus aspiraciones dentro del torneo. En la cuarta fecha se medirán ante la selección peruana, que también necesita sumar, y en el cierre del hexagonal se enfrentarán a la selección de Argentina, actualmente segunda en la tabla con cuatro puntos.

Uruguay vs Ecuador: pronósticos y/o apuestas del partido por el Sudamericano Sub 17

Te Apuesto: Uruguay (2.10), Empate (3.05), Ecuador (2.65)

Inkabet: Uruguay (2.00), Empate (3.3), Ecuador (3.5)

Betsson: Uruguay (2.00), Empate (3.00), Ecuador (3.00)

¿A qué hora juegan Uruguay vs Ecuador HOY EN VIVO por el Sudamericano Sub 17?

El Uruguay vs Ecuador Sub 17, por el Grupo A del Sudamericano Sub 17, está pactado para las 6:50 p. m. (hora peruana y Ecuador) y 8:50 p. m. (hora Uruguay); además, podrás seguir el MINUTO A MINUTO de la TRANSMISIÓN a través de larepública.pe.

¿Qué canal realizará la transmisión del Uruguay vs Ecuador HOY EN VIVO por el Sudamericano Sub 17?

Para poder seguir todas las incidencias de este compromiso, en donde tanto la selección ecuatoriana como la selección uruguaya buscarán su primera victoria en el Hexagonal Final de la Sudamericano Sub 17, podrás recurrir a las señales pague por ver de Movistar Deportes.

¿Dónde ver EN VIVO y EN DIRECTO el Uruguay vs Ecuador por el Sudamericano Sub 17?

Si quieres disfrutar de este partido, en Perú puedes contratar en servicio de Movistar o DirecTV y seguir a los futuros cracks del fútbol sudamericano. Asimismo, para ver fútbol EN VIVO ONLINE, solo tienes que entrar Gratis a LaRepublica.pe.

Horarios en el mundo para ver el Uruguay vs Ecuador por el Sudamericano Sub 17

Perú - 6:50 p. m.

Ecuador - 6:50 p.m.

Colombia - 6:50 p. m.

Estados Unidos (Nueva York, Miami, Florida y Washignton) - 6:50 p. m.

Bolivia - 7:50 p. m.

Venezuela - 7:50p. m.

Argentina - 8:50 p. m.

Chile - 8:50 p. m.

Uruguay - 8:50 p. m.

Sudamericano Sub 17: Uruguay vs Ecuador EN VIVO ONLINE HOY por Movistar Deportes

Movistar Deportes (Perú)

Ecuador (GolTV)

Uuruguay (VTV+)

Internet: ¿dónde seguir EN VIVO Y EN DIRECTO ONLINE el Uruguay vs Ecuador? | Sudamericano Sub 17