WWE Wrestlemania 35: John Cena volvió con el estilo que lo vio nacer [VIDEO]

John Cena llegó a WrestleMania 35 de la manera menos pensada. Y es que el 16 veces campeón de la WWE apareció en el MetLife Stadium de Nueva Jersey interpretando al personaje con el que se volvió famoso en la industria de la lucha libre.

El 'Rapero Mayor' se hizo presente para arruinarle el show a Elias, quien estaba dando un mini concierto con su guitarra. Cuando se escuchó la música "World Life", todo el público presente en el estadio estalló de felicidad al ver a la figura inicial de John Cena.

HOLY TSBCAFNASJTWAJFATJRJW THE DOCTOR OF THUGANOMICS IN THE HOUSE JOHN CENA 😱😱😱😱 #WreslteMania pic.twitter.com/g32HZjSnM3

"Llegó el Doctor of Thuganomics, aléjate si no quieres verme rudo y cierra la boca", manifestó John Cena cuando pisó el ring de WrestleMania 35. Cuando la actual estrella de cine dejó de rapear —demostrando su gran habilidad con el micrófono—, atacó a Elias y luego le propinó un "Ajuste de Actitud" para cerrar su participación en el máximo evento de la WWE.

Elias just got schooled by The Doctor of Thuganomics John Cena and he got the FU heel Cena is back baby 🙌🏻🙌🏻🙌🏻#WreslteMania #WordLife pic.twitter.com/gKGYaq52EP