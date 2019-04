Sobrino nieto de Maradona debutó con gol en River Plate [VIDEO]

Hernán López Muñoz, futbolista de las divisiones inferiores de River, hizo su debut profesional en la Superliga Argentina con los 'Millonarios' en un duelo ante Tigre que cerró la temporada. El hecho llamó la atención de los medios argentinos porque el joven es sobrino nieto de Diego Armando Maradona.

López Muñoz ingresó en el segundo tiempo del partido entre River Plate vs. Tigre por la jornada 25° de la Superliga Argentina y marcó el empate 2-2 en el Monumental de Núñez en el minuto 86'. Para mala suerte del juvenil el 'Millonario' caería 3-2 en el estadio Monumental.

Ana, una de las hermanas de Diego Armando Maradona, es la abuela del jugador de River Plate. Su padre es Daniel López Maradona, quien también fue futbolista y supo jugar en clubes como Argentinos Juniors, Gimnasia de Jujuy.

"No me pesa ser familiar de Maradona, no me genera presión. Yo tengo que jugar de la manera que sé", aseguró el joven jugador en declaraciones que recogió Infobae hace unos días previo a su debut en la Superliga Argentina.