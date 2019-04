Alianza Lima vs Real Garcilaso: Alfredo Ramúa pone el empate de penal [VIDEO]

Alfredo 'Chapu' Ramúa anotó de penal el empate para Real Garcilaso ante Alianza Lima a poco de terminar el primer tiempo. El equipo cusqueño caía ante los 'íntimos', pero un error grosero en la defensa victoriana permitió a la 'Máquina Celeste' conseguir la igualdad.

Sobre los 45' Una falta dentro del área de Hansell Riojas sobre Hernán Rengifo fue la causa de que el árbitro pitara la pena máxima. La jugada no parecía de peligro, pero el defensa terminó derribando al delantero local.

Joazinho Arroé había puesto adelante en el marcador a Alianza Lima con un golazo a los 25'. Sin embargo el equipo victoriano no pudo mantener mucho tiempo su ventaja sobre Real Garcilaso. Alfredo Ramúa anotó su primer gol de la temporada.

Alianza viene de caer ante Palestino por 3-0 por la Copa Libertadores y necesita un buen resultado de su visita en el Cusco.

