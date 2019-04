WrestleMania 35: ¿Cuántos peruanos tienen el mismo nombre de las superestrellas de la WWE?

La WWE realizará este domingo su evento más importante del año: WrestleMania 35. A lo largo del tiempo, este acontecimiento ha servido para que la empresa capte más adeptos, ya que es de largo duración, se desarrollan las mejores luchas y otra serie de ingredientes que lo hacen un suceso increíble.

La pasión por este deporte ha traspasado fronteras y algunas personas en Perú han llevado su fanatismo al límite. Y es que el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) publicó una curiosa lista con los peruanos que llevan el mismo nombre de alguna superestrella de la WWE.

En vísperas de WrestleMania 35, la Reniec desveló que poco más de 1000 ciudadanos quieren parecerse a los luchadores imitando su apelativo. Por ejemplo, como se puede ver en la imagen, 558 personas se llaman Sting, 307 Cena, 175 Jericho, 172 Daniel Bryan y Batista 69.

Si bien The Undertaker, Triple H, The Rock y Shaw Michaels son de las superestrellas más queridas en WWE, sus nombres no son del gusto de los admiradores, ya que de acuerdo a la curiosa lista emitida por Reniec son menos de cinco personas en el Perú que se llaman igual que ellos.

¿A qué hora empieza WWE WrestleMania 35?

México - 5:00 p. m.

Honduras - 5:00 p. m.

Guatemala - 5:00 p. m.

El Salvador - 5:00 p. m.

Nicaragua - 5:00 p. m.

Ecuador - 6:00 p. m.

Colombia - 6:00 p. m.

Panamá - 6:00 p. m.

Perú - 6:00 p. m.

Bolivia - 7:00 p. m.

República Dominicana - 7:00 p. m.

Paraguay - 7:00 p. m.

Puerto Rico - 7:00 p. m.

Venezuela - 7:00 p. m.

Argentina - 8:00 p. m.

Brasil - 8:00 p. m.

Chile - 8:00 p. m.

Uruguay - 8:00 p. m.