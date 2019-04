Racing vs Defensa y Justicia EN VIVO: duelo por la última jornada de la Superliga Argentina

VER EN VIVO | Racing vs Defensa y Justicia se enfrentan HOY (EN DIRECTO ONLINE vía TNT y Fox Sports 2) | YouTube | Racing vs Defensa y Justicia por Internet Gratis | por la jornada 25 la Superliga Argentina. Este cotejo se desarrollará en el Estadio Presidente Perón desde las 4:30 p.m. (hora peruana) y 6:30 p.m. (hora de Argentina). No te olvides que podrás seguir el MINUTO A MINUTO por larepublica.pe.

El flamante campeón del torneo se mostrará ante su público justamente ante su escolta, el equipo revelación de la temporada: Defensa y Justicia. La 'Academia' logró 56 puntos en la temporada, dejando atrás a los 'Halcones' con 52 unidades.

Racing salió campeón de la Superliga Argentina la semana pasada luego de empatar ante Tigre como visitante por 1-1. Es el 18° título nacional que consigue el equipo que hoy dirige Eduardo Coudet.

Luego del encuentro se tiene previsto la ceremonia de premiación, a la que no fue invitado Ricardo Centurión, quien en febrero pasado fue separado por pelearse con el entrenador. Hasta el momento no se sabe qué pasará con el jugador.

Luego de la entrega de la Copa y de las medallas al plantel de Racing, la jornada culminará con un importante show de fuegos artificiales.

Racing vs Defensa y Justicia EN VIVO: horarios de partido por la Superliga Argentina

Ecuador - 4:30 p.m.

Perú - 4:30 p.m.

Colombia - 4:30 p.m.

México - 3:30 p.m.

Bolivia - 5:30 p.m.

Venezuela - 5:30 p.m.

Chile - 6:30 p.m.

Argentina - 6:30 p.m.

Uruguay - 6:30 p.m.

Paraguay - 6:30 p.m.

Racing vs Defensa y Justicia: probables formaciones

Racing: Gabriel Arias; Iván Pillud o Renzo Saravia, Leonardo Sigali, Alejandro Donatti, Eugenio Mena; Nery Domínguez; Matías Zaracho, Guillermo Fernández, Neri Cardozo o Augusto Solari; Lisandro López y Jonatan Cristaldo o Darío Cvitanich. DT: Eduardo Coudet.

Defensa y Justicia: Ezequiel Unsain; Julio González, Lisandro Martínez, Alexander Barboza Ullúa, Rafael Delgado; Domingo Blanco, Leonel Miranda, Matías Rojas; Ciro Rius, Nicolás Fernández y Bautista Merlini o Fernando Márquez. DT: Sebastián Beccacece.

Racing vs Defensa y Justicia EN VIVO por Internet: ¿dónde ver EN DIRECTO ONLINE el partido?

Si quieres seguir en Internet el Racing vs Defensa y Justicia, LaRepublica.perealizará una transmisión minuto a minuto con todas las incidencias del encuentro y los goles al instante. Además, puedes ver el resumen de goles al finalizar el cotejo.