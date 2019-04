La inaudita respuesta de Centurión a los consejos del excampeón del mundo, Ruggeri [VIDEO]

El futbolista argentino, Ricardo Centurión, habló para el programa de la cadena Fox Sports Argentina, '90 Minutos de Fútbol', sobre la fiesta del campeonato que Racing Club tiene preparado para este domingo por la Superliga Argentina.

Luego de poner en duda su presencia en la celebración de la 'Academia', el popular 'Ricky', jugador vinculado con temas extra deportivos, tuvo un insólito diálogo con Óscar Ruggeri, excampeón del mundo con la Argentina. "Yo me hice cargo de lo que le hice al Chacho (Eduardo Coudet) y estuve mal (empujarlo). Pero ya pasaron dos semanas, tres semanas y ya está, ya pasó", atinó en primera instancia Centurión.

"Hasta acá tuve 6 años de carrera. Si me he mandado mis cagadas pero yo no necesito la ayuda de nadie, más que de un psicólogo, que lo estuve haciendo. ¿Qué errores gravísimos me podes decir que cometí?", continuó el futbolista de la 'Academia'.

Óscar Ruggeri le respondió: "Lo de Coudet fue muy grave, si soy yo no te dejo entrar al partido. Pero después pasaron un montón de cosas. Es una lástima porque sos un jugador muy bueno y tenes unas condiciones bárbaras pero tenes que ser profesional siempre".

"Me encantaría verte en la convocatoria con la Selección local y que estes en Ezeiza jugando al fútbol porque tenes todas las condiciones. Y te lo digo yo que jugué y no tenía las condiciones", subrayó el 'Cabezón'.