Copa Libertadores: Alexis Arias es pieza clave en Melgar

Melgar está en Argentina con tres días de anticipación. El martes jugará ante San Lorenzo un partido clave, un cotejo que podría ser un punto de quiebre en el grupo 5 de la Copa Libertadores.

Es difícil, muy complicado pero no imposible sumar tres puntos de visita. No se ha podido antes, pero si se propone el ataque y no solo la defensa, la hazaña estará al alcance de los rojinegros.

“Hay optimismo. Si hacemos un buen trabajo, podemos ganar el partido ante un San Lorenzo que nos va a atacar desde el primer minuto. Le han ganado a Palmeiras y es un antecedente que hay que tomar en cuenta. Los partidos primero se juegan”, dijo un efusivo Alexis Arias tras ganarle a Junior de Colombia.

El partido por la Libertadores se juega a las 19:30 horas.