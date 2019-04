UFC: Jon Jones defenderá su título semipesado ante Thiago Santos el 6 de julio

Jon Jones quiere seguir demostrando que es el número 1. El campeón semipesado del mundo enfrentará al brasileño Thiago Santos en la pelea estelar del UFC 239 que se realizará el próximo 6 de julio en Las Vegas.

'Bones' Jones derrotó a Anthony Smith en UFC 235 realizado en febrero de este año. La pelea con Marreta Santos será su tercera en apenas siete meses.

Jon Jones tenía planeado medirse ante el excampeón peso pesado Stipe Miocic, pero al final UFC decidió que su estrella siga defendiendo su cinturón en su división.

Thiago Santos viene de una racha de tres victorias consecutivas desde que subió a los semicompletos. El brasileño venció a Eryk Anders, Jimi Manuwa y Jan Blachowicz.

UFC 239 tiene además su pelea coestelar: la brasileña Amanda Nunes defenderá su cinturón peso gallo frente a la estadounidense Holly Holm.

The LHW title is on the line in Vegas!@JonnyBones defends against surging 🇧🇷 @TMarretaMMA in the main event at #UFC239 Jul. 6! pic.twitter.com/TuevrzM4DL