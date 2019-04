"Neymar se arrepiente de su salida del Barcelona", reveló Adriano

Neymar salió del Barcelona con el objetivo de volverse en el mejor del mundo, sin embargo su llegada al París Saint Germain se ha mostrado como un retroceso. El brasilero se cansó de vivir a la sombra de Messi, pero en Francia terminó encontrándose con el joven Mbappé.

El astro brasilero no ha logrado abrirse un espacio entre Cristiano Ronaldo y Lionel Messi. Adriano Correia, ex jugador del Barcelona y gran amigo de Neymar, ha compartido su opinión al respecto para el programa ‘El Larguero’ del medio Cadena Ser.

"Hablé con Neymar hace unas tres semanas. Todos los que hemos estado en el Barcelona y salimos nos arrepentimos y él creo que aún más que nadie”, reveló Adriano.

Neymar ha logrado más de un trofeo en Francia, sin embargo no ha vuelto a tener un partido trascendental en la élite del fútbol. Sus constantes lesiones en fases claves de la Champions League lo han marginado de estar en la vitrina de los mejores del mundo.

Adriano Correia reveló que su paso por el Barcelona “fue uno de los momentos más importantes de mi carrera”. El jugador del Besiktas de Turquía confesó sentirse muy afortunado con su trayectoria futbolística: “La gente me dice que he tenido muy buena carrera, la verdad es que he sido bendecido.

¿Neymar podría llegar al Real Madrid?

El Real Madrid busca tener a los mejores jugadores del mundo, y no es sorpresa que Neymar es uno de ellos, sin embargo las opciones de que ‘los merengues’ busquen al astro brasileño se han reducido.

Florentino Pérez, presidente del Real Madrid, siempre ha hablado de su interés por Neymar. Como ya mencionamos, 'Ney' no estuvo presente en las dos últimas eliminaciones del PSG en la Champions League, lo cual ha generado todo tipo de especulaciones en torno al delantero.

Los españoles ya no estarían en búsqueda del ex FC Barcelona, pues creen que por motivos personales el futbolista no llegaría a ser compatible con el proyecto. "Ahora mismo no sabemos si Neymar es futbolista o cualquier otra cosa" reflexionan en el Real Madrid, de acuerdo a la información compartida por el diario ABC.