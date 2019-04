La decisión que tomó Maradona sobre su futuro [VIDEO]

El campeón del mundo Diego Maradona comunicó su firme intención de dejar la dirección técnica de Dorados, club de la segunda división de México. Los errores arbitrales que han perjudicado al equipo de Sinaloa lo han llevado a considerar dejar el equipo.

"Termine como termine esto (el torneo), quizá deje Dorados. Lo lamento mucho pero es mi decisión. No hay marcha atrás", señaló Maradona en conferencia de prensa tras el empate de su equipo.

'El Diego' manifestó que se reunirá con el presidente de Dorados para comunicarle su decisión. Maradona considera que los errores arbitrales que han perjudicado al club se han dado porque él es el director técnico.

"¿Saben por qué (el árbitro) no lo cobra? Porque ustedes van a decir mañana que lo marcó porque es el equipo de Maradona", señaló el DT de Dorados.

"No soy policía, pero acá hay algo raro", compartió Maradona y reclamó que ante Mérida no se marcó un penal "muy claro" a favor de su equipo. El entrenador manifestó que "es evidente" que su presencia está dañando a su propio equipo. "Yo le estoy haciendo un mal y por eso me voy".

Maradona declaró que "es injusto" que los jugadores y afición de Dorados tengan que verse perjudicados por los errores arbitrales en su contra "sabiendo que hay un culpable que no juega, que está en el banco y que soy yo".

Diego recalcó que no se irá del equipo para dirigir en otro lugar: "No tengo contrato con nadie, lo juro por mi viejita que está en el cielo, seguiré mi vida normal, tranquila, entrenaré a los muchachos como lo hice hasta hoy".

Tras el empate ante Mérida, los Dorados han alcanzado el récord de ocho partidos sin caer por el torneo de ascenso, con cuatro triunfos y cuatro empates. Actualmente se encuentra en el tercer lugar de la tabla y podría clasificarse a los ansiados cuartos de final.

Maradona aseguró que aunque deje el club, continuará en México por los tratamientos de salud de su hijo Diego Fernando: "Nos gusta vivir en Sinaloa. Yo con mi dinero, no con el dinero de Dorados, me quedo a vivir acá si encuentro una clínica para que mi hijo esté bien. Ya tiene el colegio, lo acompañé dos veces y está feliz. Lo más importante que tengo ahora es Dieguito que amo con toda el alma".