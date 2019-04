Bayern Múnich vs Borussia Dortmund EN VIVO: partidazo por el liderato de la Bundesliga

VER EN VIVO | Bayern Múnich vs Borussia Dormunt se enfrentan HOY | EN DIRECTO vía Fox Sports | Streaming vía INTERNET | Transmisión vía Facebook | en partido por la jornada 29 de la Bundesliga | Ver Fútbol Gratis por Internet | Este cotejo se desarrollará en el Allianz Arena desde las 11:30 am (hora peruana). No te olvides que podrás seguir ONLINE el MINUTO A MINUTO por larepublica.pe.

El cuadro bávaro viene de igualar 1-1 ante Friburgo como visitante, dejando escapar 2 puntos valiosos en su lucha por ganar la Bundesliga. Al Bayern Múnich vs Borussia Dortmund llega con 61 en la tabla, quedando a 2 del líder, su rival de este sábado.

Si Bayern Múnich logra sacar una victoria estará superando en la tabla al Borussia, su rival directo para definir al campeón del torneo alemán.

Los bávaros como local han cosechado resultados positivos, a excepción de 3 empates y 1 derrota. De allí, obtuvo 9 victorias en total (35 goles a favor y 12 en contra). Viene de golear 4-1 a Stuttgart, de vencer 3-1 a Schalke, de superar 1-0 a Hertha Berlín, de aplastar 6-0 a Wolfsburgo y de golear 5-0 a Mainz.

El equipo dirigido por Lucien Favre llega entonado al Bayern Múnich vs Borussia Dortmund tras vencer 2-0 a Wolfsburgo sobre la hora y sumar 63 unidades en total. Ha registrado 4 victorias en sus últimas 5 presentaciones, de las cuales 3 han sido consecutivas.Como visitante ha registrado 7 partidos ganados, 4 empates y perdió en 2 oportunidades.

Bayern Múnich vs Borussia Dortmund: pronósticos y/o apuestas del partido por la Bundesliga Te Apuesto: Bayern Múnich (1.50), Empate (4.20), Borussia Dortmund (4.70)

Inkabet: Bayern Múnich (1.53), Empate (5.00), Borussia Dortmund (6.00)

Betsson: Bayern Múnich (1.50), Empate (4.80), Borussia Dortmund (5.85) Ver Bayern Múnich vs Borussia Dortmund: ¿a qué hora empezará el partido por la Bundesliga El Bayern Múnich vs Borussia Dortmund, será uno de los encuentros más atractivos de la Bundesliga. Este cotejo está programado para las 11:30 a.m. (hora peruana); asimismo, podrás seguir el MINUTO A MINUTO de la TRANSMISIÓN a través de larepública.pe. Ver Bayern Múnich vs Borussia Dortmund: canal de transmisión del partido por la Bundesliga Para poder presenciar el Bayern Múnich vs Borussia Dortmund y seguir las incidencias de este gran cotejo de la Bundesliga, podrás recurrir a las señal de DirecTV Sports. ¿Dónde ver EN VIVO ONLINE el Bayern Múnich vs Borussia Dortmund por la Bundesliga? Si quieres disfrutar del Bayern Múnich vs Borussia Dortmund partido pendiente de la fecha 29 de la Bundesliga, en Perú puedes contratar en servicio de Movistar o DirecTV y seguir a los mejores equipos y jugadores del mundo. Asimismo, para ver fútbol EN VIVO solo tienes que entrar ONLINE en LaRepublica.pe. Horarios para ver el Bayern Múnich vs Borussia Dortmund por la Bundesliga México 10:30 a.m.

Perú 11:30 a.m.

Ecuador 11:30 a.m.

Colombia 11:30 a.m. Bolivia 12:30 p.m.

Paraguay 1:30 p.m.

Venezuela 1:30 p.m. Argentina 1:30 p.m..

Chile 1:30 p.m.

Uruguay 1:30 p.m. Brasil 2:30 p.m.

España 5:30 p.m. Bayern Múnich vs Borussia Dortmund EN VIVO ONLINE canales para ver el partido de la Bundesliga TyC Sports (Latinoamérica) Fox Sports Premium (Argentina) Internet: ¿dónde seguir EN VIVO Y EN DIRECTO ONLINE el Bayern Múnich vs Borussia Dortmund? Si quieres seguir en Internet el Bayern Múnich vs Borussia, LaRepublica.pe realizará una transmisión minuto a minuto con todas las incidencias del encuentro y los goles al instante. Además, puedes ver el resumen de goles al finalizar el cotejo. y seguir las incidencias de este gran cotejo de la Superliga Argentina, podrás recurrir a las señal de DirecTV Sports.

¿Dónde ver EN VIVO ONLINE el Bayern Múnich vs Borussia Dortmund por la Bundesliga?

Si quieres disfrutar del Bayern Múnich vs Borussia Dortmund partido pendiente de la fecha 29 de la Bundesliga, en Perú puedes contratar en servicio de Movistar o DirecTV y seguir a los mejores equipos y jugadores del mundo. Asimismo, para ver fútbol EN VIVO solo tienes que entrar ONLINE en LaRepublica.pe.

Horarios para ver el Bayern Múnich vs Borussia Dortmund por la Bundesliga

México 10:30 a.m.

Perú 11:30 a.m.

Ecuador 11:30 a.m.

Colombia 11:30 a.m.

Bolivia 12:30 p.m.

Paraguay 1:30 p.m.

Venezuela 1:30 p.m.

Argentina 1:30 p.m..

Chile 1:30 p.m.

Uruguay 1:30 p.m.

Brasil 2:30 p.m.

España 5:30 p.m.

Bayern Múnich vs Borussia Dortmund EN VIVO ONLINE canales para ver el partido de la Bundesliga

Fox Sports

Internet: ¿dónde seguir EN VIVO Y EN DIRECTO ONLINE el Bayern Múnich vs Borussia Dortmund?