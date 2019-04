Julio César Uribe se calentó por derrota de Cristal y arremetió contra Vivas [VIDEO]

Sporting Cristal fue vapuleado por 3-0 a manos de Olimpia en el Estadio Nacional por el Grupo C de la Copa Libertadores 2019. El cuadro cervecero fue superado ampliamente por el Decano y quedó al borde de la eliminación al quedarse con un solo punto. Julio César Uribe, ídolo de Cristal, explotó tras la segunda derrota copera del club y arremetió contra Claudio Vivas quien dijo que los goles de Olimpia llegaron sobre el final. El video fue compartido en YouTube.

“Voy a ser puntual en dos cosas para no calentarme, el primer gol lo recibe bien Santa Cruz que cabecea ante gente que está parada. En el Perú no somos tan estupidos, hay gente que quiere hacer creer que no somos. (Claudo Vivas) dice que ha visto 15 partidos de Olimpia y después dice sabía poco del rival. Yo eso no terminé de entenderlo. Cristal no presionó y flotó en el campo ante un equipo ordenado lo desgastó”, argumentó Uribe en Fox Sports Radio Perú, tal como se aprecia en el video de YouTube.

“Fue un Cristal irreconocible. Yo no digo que es total responsabilidad del técnico, porque tenía que ser ‘anético’, si empiezo a desglosar todo lo que he visto. Y prefiero abstenerme de esa opinión para no pisar cayos, porque no me interesa. Pero ojo que acá no somos estúpidos. Eso sí quiero expresarlo. Hay gente que sabe de fútbol y mucho”, agregó ‘El Diamante’. El video tiene miles de reproducciones en YouTube.

Con el resultado obtenido en el Estadio Nacional, Sporting Cristal quedó colero del Grupo C con una unidad, mientras que Olimpia subió al primer lugar con cinco puntos, empatado con Universidad de Concepción. Godoy Cruz quedó en el tercer lugar con tres unidades.

Revive la dura crítica de Julio César Uribe a Claudio Vivas