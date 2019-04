Sporting Cristal: Vivas es criticado por actitud soberbia en conferencia de prensa [VIDEO]

Sporting Cristal mostró una de sus peores versiones en Copa Libertadores el último jueves. Y es que el conjunto rimense fue superado y goleado en el estadio Nacional ante Olimpia y sus chances de clasificar a los octavos de final del certamen internacional de complican.

El elenco paraguayo superó ampliamente el campeón peruano y las críticas no solo fueron hacia los jugadores, sino también para el técnico Claudio Vivas. Luego del Sporting Cristal vs Olimpia, el estratega argentino dio la cara y explicó el pobre rendimiento de su equipo en un partido de vital importancia.

A manera que se desarrollaba la conferencia de prensa, el entrenador de Sporting Cristal empezó a perder la compostura y mostró una actitud soberbia al momento de responder las preguntas de los periodistas sobre los algunos cambios que hizo para intentar quedarse con los tres puntos.

Claudio Vivas se ofuscó con la prensa tras derrota de Sporting Cristal

"Lo único que hice es cambiar a los jugadores de posición, nada más, evidentemente no sirven las explicaciones porque usted no entiende. Usted no entiende porque yo le acabo de explicar que Mendieta es un número 10 jugando de la izquierda hacia el centro y usted me dice que el primer gol viene por culpa de eso. Viene por circunstancias del juego", fue una de las declaraciones de Claudio Vivas.

"Hasta el primer gol de Olimpia el equipo nunca había mostrado fragilidad. Ustedes (los periodistas) buscan un análisis fácil. Madrid ha jugado mucho tiempo por izquierda y Pretell es un jugador liviano que puede jugar en el costado o de doble cinco, pero eso no lo van a entender. Para tomar esa decisión tuvimos que ver quince partidos de Olimpia, cosa que ustedes no hicieron", agregó el DT de Sporting Cristal.

Estas palabras de Claudio Vivas no fueron compartidas por los simpatizantes 'celestes' y criticaron la postura del argentino, quien llegó al club para reemplazar a Alexis Mendoza y acabar con las malas presentaciones en Copa Libertadores. Sin embargo, Sporting Cristal está muy de quedar eliminado del máximo torneo de clubes en Sudamérica.