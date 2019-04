Policía "Travieso" Bobadilla participará de torneo internacional de boxeo

Cristian Ticona Bobadilla, cotidianamente se desempeña como suboficial de tercera en la Policía Nacional, pero una de sus pasiones es el boxeo, el deporte de contacto que esta vez lo llevará a participar de un torneo internacional.

El evento, al que "Travieso" Bobadilla llega con los ánimos al tope se realizará este sábado 6 de abril en el gimnasio de La Bombonera en el Estadio Melgar de Arequipa a las 17:00 horas. En su debut se enfrentará a su similar Jonathan Ríos de Venezuela.

Anteriormente, el suboficial ha participado en torneos locales y regionales e incluso tuvo una participación nacional con destacada participación.

En la competencia deportiva internacional, organizada por el club deportivo “Valero Boxing”, que se realizará en Arequipa, se ha previsto los siguientes combates:

1. Christian “Travieso” Bobadilla (Arequipa) vs. Jonathan Ríos (Venezuela)

2. Alonso Quispe ( Cusco) vs. Arnor Ccana (Arequipa)

3. Miguel Escobar (Bolivia) vs. Jordán “The Thunder” Huanca (Arequipa)

4. José Cuellar (Bolivia) vs. Carlos Russo López (Arequipa)