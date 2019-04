WWE: El legendario Jim Ross firmó con All Elite Wrestling

All Elite Wrestling, la compañía que promete destronar al imperio WWE como la mayor empresa de Wrestling en el mundo ha anunciado la incorporación Jim Ross, uno de los voces más importantes en la historia de la lucha libre.

En la última edición de su programa, la exsuperestrella de WWE y actual vicepresidente ejecutivo de AEW, Cody Rhodes, presentó a Ross con la frase "el contrato más lucrativo en el historial de comentaristas de luchas profesionales".

Por su parte, el Presidente de AEW Tony Khan se animó a decir "“Todos compartimos el objetivo común de hacer de esta la verdadera edad de oro y hacer que este sea el mejor momento para ser un fanático de la lucha profesional. Como negocio, también buscamos hacer de esta una nueva edad de oro para nuestros luchadores. Nuestro equipo está encantado de tener a Jim a bordo y no podemos esperar a cambiar las cosas”.

Ross debutará en su nueva casa durante el evento Double or nothing! que se realizará el 25 de mayo en el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas. Junto a él estará Alex Marvez (ex NFL) y Excalibur (excomentarista de Pro Wrestling Guerrilla o PWG). En español tendremos a otro viejo conocido como Hugo Savinovich.

¿Quién es Jim Ross?

También llamado JR por sus siglas, es un comentarista de lucha libre que hizo su debut en 1993 durante Wrestlemania IX. Sin embargo, no era su primer contacto con la lucha, pues formó parte del comité creativo de WCW.

Durante muchos años fue parte de muchas historias, como cuando Vince McMahon se reveló como el líder del 'Ministerio de la oscuridad' durante su rivalidad con Stone Cold. Mientras el jefe gritaba "it's me, Austin", la indignación de Ross quedó marcada al gritar al aire "Oh, son of b**ch!".

Pasaron los años y Ross fue la mente detrás de grandes momentos en la industria, además de ser el ganador de un Slammy Awards por una competencia de baile junto Michael Cole, su compañero en la mesa de transmisión.

En 2013 Ross fue despedido tras incidentes junto a Ric Flair. Tras esto solo fue un colaborador en eventos especiales hasta su contratación por AEW este año.