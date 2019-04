Miguel Ángel Russo no seguiría al mando de Alianza Lima, según Carlos Navarro [VIDEO]

Una lluvia de críticas cae en el recinto de La Victoria. La estrepitosa caída de Alianza Lima ante Palestino por Copa Libertadores 2019 ha generado que que el plantel victoriano junto a Miguel Ángel Russo sean blanco de comentarios negativos. Este es el caso de Carlos ‘Tigrillo’ Navarro que incluso se animó a decir que el técnico argentino podría dar un paso al costado.

Estas revelaciones se dieron en el programa ‘Exitosa Deportes’ donde el ‘Tigrillo’ es conductor. Cuando el debate apuntó a la actual campaña de Alianza Lima en el torneo sudamericano, el periodista deportivo subrayó que Russo no transmitía nada al plantel ‘blanquiazul’.

“Creo que Miguel Ángel Russo no seguirá en Alianza. No transmite nada en el plantel. Es un tipo que se queja de todo”, manifestó el ‘Tigrillo’.

Ahí no quedó todo, Carlos Narvarro sostuvo que el juego de Alianza Lima no era atrevido y más aún ante un rival que estaba a su mismo nivel. “No hace daño, no tiene la pelota. Cuando enfrenta a un rival que es de su mismo nivel, no se atreve. No hay asociación en el juego, no tiene reacción”, apuntó Navarro.

Con esta nueva derrota Alianza Limase queda al fondo de la tabla del Grupo A con 1 punto. En la siguiente fecha de la Copa Libertadores 2019 visitará al vigente campeón, River Plate en el Estadio Monumental de La Plata.