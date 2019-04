Fútbol peruano: Los reinos de la Liga 1 al estilo Game of Thrones

A pocos días del estreno de la última temporada de la afamada serie televisiva 'Game of Thrones', todo el mundo se alista para conocer quién se quedará finalmente con el trono de hierro. El furor se ha instalado incluso en el mundo futbolístico pues la cuenta oficial de la Liga 1 ha publicado el mapa de 'Westeros' al estilo del fútbol peruano.

Con el lema: "Por la gloria de nuestro fútbol", la Liga 1 divide a los 18 equipos participantes del torneo peruano en el mapa de los 7 reinos de poniente, ubicándolos en zonas afines a la naturaleza de los páramos de la serie y de los lugares de origen de los clubes.

Por ejemplo, Alianza Lima, Universitario de Deportes y Sporting Cristal se ubican en 'Desembarco del Rey', capital de poniente en la serie de televisión y lugar donde se asienta el gobernante de los 7 reinos. La Universidad San Martín se encuentra representado en 'Bastión de Tormentas' lugar aledaño a la capital.

Mientras que Cantolao, conocido por su logo del delfín, se ubica en 'Aguasdulces', los leones de Sport Huancayo hacen juego con los Lanister de Casterly Rock. Además, Pirata FC se ubica en la calurosa Dorne, Sport Boys en los puertos de Pyke y Binacional en el límite del continente, casi más allá de 'El Muro'.

No se puede negar que así como las casas nobles de 'Westeros' se enfrentan por el trono de hierro, en nuestro fútbol peruano son 18 equipos que batallarán hasta el final por el trofeo de la Liga 1.



And the #Liga1Movistar is already a part of it. 🙌🏰 pic.twitter.com/lYsXNxExTE