Presidente de River trolea a Boca Juniors en su aniversario [VIDEO]

Rodolfo D'Onofrio, presidente de River Plate, se pronunció por el aniversario 114 de Boca Juniors y no dudó en realizar una broma a su máximo rival. ¿Qué dijo?

D'Onofrio habló sobre el reclamo que Boca sigue adelante en el TAS respecto a la final disputada en la Copa Libertadores 2018, pero también lanzó una broma por el aniversario xeneixe.

"Mirá qué mala suerte y qué ingenio tienen los hinchas. Hoy Boca cumple 114 años y justo son 114 días de la final en Madrid", dijo D'Onofrio.

Cabe recordar que el pasado 9 de diciembre de 2018 fue la final de la Copa Libertadores, contra Boca Juniors, en la que el conjunto millonario se quedó con el trofeo en Madrid, en el Santiago Bernabéu.

Tras desatar las risas de los presentes, Rodolfo D'Onofrio aclaró que fue un chiste que le enviaron pro celular. "Yo no hago bromas pero los vivo como cualquier hincha. Hay que tener respeto por el adversario".

#HalconesyPalomas | D'Onofrio: "He escuchado un montón de chistes y recién me mandaron uno. ¡Mirá qué mala suerte! 114 años cumple Boca y 114 días pasaron del 9/12. ¿Sabés las bromas que me he comido? Pero yo no las hago" pic.twitter.com/fDyDkTM1Zi