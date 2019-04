Campeón con Universitario en el 2013 fue separado del Binacional por indisciplina [VIDEO]

Se quedó sin equipo. El técnico del Deportivo Binacional, Javier Arce no te tiembla la mano para despedir a jugadores que no aporten a su equipo y más aún cuando se trata de indisciplinas recurrentes. En las últimas horas se pudo saber que el técnico de 62 años separó de su equipo a Diego Chávez al cometer “errores graves”.

Deportivo Binacional marcha bien en la Liga 1 2019 donde se ubican en el segundo lugar con 18 puntos producto de seis triunfos y una derrota. Esto es producto del buen trabajo del técnico Arce, que junto a sus jugadores están dando la hora en el torneo doméstico. El estratega del ‘Poderoso del Sur’ es muy estricto con su plantel y los resultados se están dando.

Javier Arce confesó para un medio local que el motivo de la separación repentina del exdefensa de Universitario de Deportes fue a causa de la indisciplina aún cuando ya había hablado él.

"Diego Chávez es un jugador con mucho potencial, no entiendo por qué no llegó a despegar. Cuando llegué al plantel, hablé mucho con él. Lastimosamente, él cometió muchos errores con nosotros, dos de ellos gravísimos y con el dolor de siempre decirle alguien que se vaya, ya que duele mucho dejar a alguien afuera por el lado humano, pero lastimosamente cometió errores graves. Yo tuve la necesidad por tener un grupo trabajador y compacto decirle, hasta aquí nomás ya que no tenía un comportamiento que un jugador debe tener", expresó para Radio Ovación.

Destacar que el lateral derecho de 26 años no llegó a debutar en la actual Liga 1 2019 tras las siete fechas disputadas hasta el momento.

Diego Chávez fue formado en Universitario de Deportes, club con el cuál debutó en primera división en el 2012. Con el cuadro ‘crema’ estuvo cinco años, luego pasó a las filas del Sport Rosario (2017), un año después fue a jugar en la segunda división con el Unión Huaral. Este año, el Binacional le dio la oportunidad de retornar a primera y no supo aprovechar el momento.

Por otro lado, el conjunto dirigido por Javier Arce enfrenta esta noche al Independiente en el Estadio Libertadores de América de Argentina por la Copa Sudamericana 2019. El duelo está pactado para las 7:30 pm (hora peruana) y 9:30 pm (hora de Argentina).