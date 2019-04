Real Madrid vs Valencia EN VIVO: partidazo por la fecha 30 de la Liga Santander | ONLINE

VER EN VIVO | Real Madrid vs Valencia se enfrentan HOY | EN DIRECTO vía DirecTV Sports | Streaming vía INTERNET | Transmisión vía Facebook | en partido por la jornada 30 de la Liga Santander | Ver Fútbol Gratis por Internet | Este cotejo se desarrollará en el Estadio de Mestalla desde las 2:30 pm (hora peruana) y 8:30 pm hora de España. No te olvides que podrás seguir ONLINE el MINUTO A MINUTO por larepublica.pe.

Los dirigidos por Zinedine Zidane afrontan el Real Madrid vs Valencia sin mayores preocupaciones ya que no tienen opciones de ganar nada en la Liga Santander. El estratega francés piensa más en la siguiente temporada y ha hecho un recambio en el equipo para encontrar una oncena compacta para dar pelea.

Zidane, desde su regreso, ha conseguido dos triunfos consecutivos, frente al Celta de Vigo (2-0) y el último fue ante el Huesca por un 3-2. Actualmente suman 57 puntos y se ubican en el tercer lugar en la tabla de posiciones de la Liga Santander, con ese puntaje, hasta el momento, tienen una plaza asegurada para la Champions League.

Por su parte, el cuadro ‘Ché’ llega al Real Madrid vs Valencia con una racha positiva de 16 partidos sin perder. La última vez que saboreó la derrota fue el pasado 22 de enero cuando cayó por la mínima ante el Getafe por la Copa del Rey. Otro dato que no puede pasar por alto es que el conjunto valenciano no cae en el Mestalla desde hace 5 meses, la última vez fue el 3 de noviembre ante el Girona.

El Valencia en sus últimas cinco presentaciones por la Liga Santander ha logrado dos empates y tres triunfos; en su última aparición por el torneo liguero superó 1-0 en su visita al Sevilla. En la tabla de posiciones se mantiene en el sexto lugar con 43 unidades.

Real Madrid vs Valencia: pronósticos y/o apuestas del partido por la Liga Santander

Te Apuesto: Real Madrid (1.85), Empate (3.50), Valencia (3.35)

Inkabet: Real Madrid (2.50), Empate (3.60), Valencia (2.95)

Betsson: Real Madrid (2.40), Empate (3.50), Valencia (2.85)

Real Madrid vs Valencia: historial de enfrentamientos

Al revisar el historial de los últimos diez enfrentamientos entre el Real Madrid y el Valencia el resultado fue el siguiente: los ‘merengues’ lograron salir victoriosos en cuatro ocasiones, mientras que el conjunto ‘Ché’ lo hizo en dos oportunidades. Cuatro empates cierran las estadísticas; la última vez que se enfrentaron fue el pasado 1° de diciembre por la Liga Santander donde los de la ‘Casa Blanca’ ganaron por 2-0.

Ver Real Madrid vs Valencia: ¿a qué hora empezará el partido por la Liga Santander?

El Real Madrid vs Valencia, será uno de los encuentros más atractivos de la Liga Santander 2019. Este cotejo está programado para las 2:30 p.m. (hora peruana) y 8:30 pm hora de España; asimismo, podrás seguir el MINUTO A MINUTO de la TRANSMISIÓN a través de larepública.pe.

Ver Real Madrid vs Valencia: canal de transmisión del partido por la Liga Santander

Para poder presenciar el Real Madrid vs Valencia y seguir las incidencias de este gran cotejo de la Liga Santander, podrás recurrir a las señal de DirecTV Sports.

¿Dónde ver EN VIVO ONLINE el Real Madrid vs Valencia por la Liga Santander?

Si quieres disfrutar del Real Madrid vs Valencia partido pendiente de la fecha 30 de la Liga Santander, en Perú puedes contratar en servicio de Movistar o DirecTV y seguir a los mejores equipos y jugadores del mundo. Asimismo, para ver fútbol EN VIVO solo tienes que entrar ONLINE en LaRepublica.pe.

Horarios para ver el Real Madrid vs Valencia por la Liga Santander

Perú: 2:30 p.m.

México: 1:30 p.m.

Colombia: 2:30 p.m.

Ecuador: 2:30 p.m.

Chile: 4:30 p.m.

Argentina: 4:30 p.m.

Brasil: 4:30 p.m.

España: 8:30 p.m.

Real Madrid vs Valencia: posibles alineaciones EN VIVO ONLINE por la Liga Santander

Real Madrid: Keylor Navas; Odriozola, Ramos, Varane, Marcelo; Kroos, Casemiro, Modric; Asensio, Lucas Vásquez y Benzema.

DT: Zinedine Zidane.

Valencia: Neto; Wass, Garay, Gabriel Paulista, Gayá; Soler, Parejo, Kondogbia, Cheryshev; Rodrigo y Gameiro.

DT: Marcelino García.

Real Madrid vs Valencia EN VIVO ONLINE canales para ver el partido de la Liga Santander

DirecTV Sports (Latinomaérica)

beIN Sports

Movistar+ (España)

Internet: ¿dónde seguir EN VIVO Y EN DIRECTO ONLINE el Real Madrid vs Valencia?