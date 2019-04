Uruguay vs Paraguay sub 17 EN VIVO ONLINE: juegan por la primera fecha del hexagonal 

VER EN VIVO | Uruguay vs Paraguay se enfrentan HOY (EN DIRECTO ONLINE vía Movistar Deportes) | YouTube | Uruguay vs Paraguay por Internet Gratis | por la primera jornada del hexagonal del Sudamericano sub 17. Este cotejo se desarrollará en el Estadio San Marcos desde las 6:50 p. m. (hora peruana) y 8:50 p. m. (hora de Uruguay). No te olvides que podrás seguir el MINUTO A MINUTO por larepublica.pe.

Ambos equipos ya se enfrentaron en la primera fase porque estaban en el grupo B. Cuando les tocó enfrentarse, el cuadro 'guaraní' superó por 3-2 a los 'charrúas'.

Uruguay vs Paraguay sumaron dos triunfos, un empate y una derrota, sumando 7 puntos en el Grupo B. Los 'charrúas' pasaron como primero de su zona por diferencia de goles.

La escuadra charrúa disputó su último partido de fase de grupos ante Paraguay (en la fecha final descansó), cayendo por 3-2, por lo que este nuevo choque tiene sabor a revancha.

Uruguay vs Paraguay: horarios en vivo

México: 5:50 p.m.

Perú: 6:50 p.m.

Argentina: 8:50 p.m.

Chile: 8:50 p.m.

Uruguay: 8:50 p.m.

Brasil: 8:50 p.m.

Ecuador: 6:50 p.m.

Venezuela:7:50 p.m.

Uruguay vs Paraguay Sub-17 EN VIVO: ¿qué canal transmitirá el partido por el Sudamericano Sub 17?

Para poder seguir el desarrollo del compromiso por a Sudamericano Sub 17 deberás sintonizar la transmisión y señal de TyC Sports, RPC y Movistar Deportes.

Uruguay vs Paraguay: alineaciones probables

Uruguay: Ignacio Suárez, Joaquín Sosa, Pedro Milans, Ignacio Velázquez, Bruno Vera, Santiago Cartagena, Matías Ocampo, Braulio Guisolfo, Matías Arezo, Cristian Olivera, Maximiliano Juambeltz.

Paraguay: Antonio González, Santiago Ocampos, Basilio Duarte, Rolando Ortiz, Fabio Barrios, Wilder Viera, Matías Galarza, Diego Fernández, Junior Noguera, Diego Duarte, Fernando Presentado.

Uruguay vs Paraguay Sub-17 EN VIVO: ¿dónde ver EN DIRECTO ONLINE el Sudamericano Sub 17 por Internet?

Si quieres seguir en Internet el Uruguay vs Paraguay Sub-17, LaRepublica.pe realizará una transmisión minuto a minuto con todas las incidencias del encuentro y los goles al instante. Además, puedes ver el resumen de goles al finalizar el cotejo.