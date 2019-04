Renato Tapia recibió criminal falta y salió lesionado en partido de Willem II [VIDEO]

Preocupación en la selección peruana. El mediocampista peruano, Renato Tapia, salió lesionado en el último partido que jugó con el Willem II ante Heracles por la fecha 28 de la Eredivisie. El futbolista de 23 años recibió una dura infracción de Lerin Duarte y tuvo que pedir su cambio. El video se ha viralizado en YouTube.

Cuando el partido estaba igualado sin goles en el estadio Polman de la ciudad de Almelo, a los 26’ minutos del primer tiempo, Willem II comenzó a salir tocando desde su campo para librarse de la presión del Heracles. Renato Tapia recibió el balón al medio ante la marca de tres rivales y, al momento de dar el pase, Duarte le pisó el pie derecho por detrás y cayó al campo, tal como se aprecia en el video de YouTube.

“Renato Tapia grita por el dolor después de ser golpeado por Lerin Duarte. Después de un tratamiento que se ejecuta laboriosamente desde el campo, unos minutos más tarde está claro que no puede seguir", publicó el periodista holandés, Fabian Eijkhout en su cuenta de twitter.

Renato Tapia schreeuwt het uit van de pijn nadat hij geraakt is door Lerin Duarte. Na een behandeling loopt hij moeizaam van het veld, een paar tellen later is duidelijk dat hij niet verder kan. #herwil pic.twitter.com/yt5Aigzv19