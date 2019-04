San Lorenzo vs Palmeiras EN VIVO por la tercera fecha de la Copa Libertadores 2019

San Lorenzo vs Palmeiras se verás las caras en el estadio Pedro Bidegain EN VIVO (EN DIRECTO ONLINE por Fox Sports y beIN SPORTS) HOY martes a las 5:15 p.m. en la tercera fecha de la Copa Libertadores 2019. Recuerda que podrás seguir el minuto a minuto y las incidencias del partido vía LaRepública.pe.

Luego de conseguir cuatro partidos invictos desde la llegada de Jorge Almirón como entrenador, el elenco de San Lorenzo espera sacarle provecho al tercer encuentro de la Copa Libertadores con su condición de local en Buenos Aires.

En una disputa que podría cambiar el esquema de lo que hasta el momento se vivió en el Grupo F del certamen, y es que, sí el ‘ciclón’ logra sumar de a tres, despojaría al cuadro brasilero del primer lugar de la tabla de posiciones.

Tras vencer por la mínima diferencia a Junior de Barranquilla y empatar sin goles frente a Melgar de Arequipa, San Lorenzo apelará a su mejor once para asegurar su clasificación de ronda en la competencia.

En la otra cara de la moneda, Palmeiras de Brasil no pretende dar chances para este compromiso y a pesar de tener la cancha inclinada en su contra, los dirigidos por Luiz Felipe Scolari no tienen otra consigna que no sea apoderarse de los tres puntos.

Posibles alineaciones del San Lorenzo vs Palmeiras EN VIVO por Copa Libertadores 2019:

San Lorenzo: Fernando Monetti - Víctor Salazar, Fabricio Coloccini, Marcos Senesi, Damián Pérez - Román Martínez, Raúl Loaiza, Gonzalo Castellani - Juan Camilo Salazar, Nicolás Blandi y Rubén Botta o Nicolás Reniero.

DT: Jorge Almirón

Palmeiras: Weverton - Mayke, Gustavo Gómez, Luan, Diego Barbosa - Thiago Santos, Moisés, Lucas Lima - Dudu, Felipe Pires y Arthur.

DT: Luiz Felipe Scolari

San Lorenzo vs Palmeiras: ¿a qué hora inicia el partido por la Copa Libertadores 2019?

El emocionante encuentro entre San Lorenzo vs Palmeiras está programado para las 6:15 p.m. de acuerdo con el horario peruano, colombiano y ecuatoriano. Mientras que en México podrán disfrutarlo desde las 5:15 p.m.. Por su lado, en Chile, Argentina, y Uruguay será a las 8:15 p.m.

San Lorenzo vs Palmeiras: ¿qué canal pasará el partido por la Copa Libertadores 2019?

Para poder seguir el desarrollo del compromiso por a Copa Libertadores 2019 deberás sintonizar la transmisión y señal de FOX Sports o verlo através de Facebook Watch.

Guía de canales del San Lorenzo vs Palmeiras EN VIVO por Copa Libertadores 2019:

Argentina: FOX Play Sur, Fox Sports Cono Sur

Bolivia: Fox Sports Cono Sur

Chile: Fox Sports Cono Sur, Fox Sports 1 Chile, FOX Play Sur

Colombia: FOX Play Sur, Fox Sports Cono Sur, Fox Sports Colombia

Ecuador: FOX Play Sur, Fox Sports Cono Sur

Paraguay: Fox Sports Cono Sur

Perú: Fox Sports Cono Sur, Fox Sports Peru, FOX Play Sur

Estados Unidos: Fanatiz USA, beIN SPORTS CONNECT, beIN SPORTS, beIN SPORTS en Español

Uruguay: Fox Sports Uruguay, Fox Sports Cono Sur, FOX Play Sur

Horarios en el mundo del San Lorenzo vs Palmeiras EN VIVO por Copa Libertadores 2019:

México: 5:15 p. m.

Perú: 6:15 p. m.

Ecuador: 6:15 p. m.

Colombia: 6:15 p. m.

Estados Unidos (Nueva York, Miami, Florida y Washignton): 6:15 p.m.

Bolivia: 7:15 p. m.

Venezuela: 7:15 p. m.

Argentina: 8:15 p. m.

Chile: 8:15 p. m.

Uruguay: 8:15 p. m.

Internet: ¿dónde seguir EN VIVO Y EN DIRECTO ONLINE el San Lorenzo vs Palmeiras?

Si quieres seguir en Internet el San Lorenzo vs Palmeiras, LaRepublica.pe realizará una transmisión minuto a minuto con todas las incidencias del encuentro y los goles al instante. Además, puedes ver el resumen de goles al finalizar el cotejo.