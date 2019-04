Conoce al entrenador peruano y exSporting Cristal que triunfa en la MLS

Nuevamente el nombre de un peruano causa sensación en la MLS, y no se trata de Raúl Ruidíaz, Andy Polo o Yordy Reyna, más bien se habla de un elemento que destaca por su labor como entrenador técnico de uno de los equipos más fuertes de la liga norteamericana.

Natural de Estados Unidos y de padre peruano, Luis Gonzáles fue jugador de Sporting Cristal el 2004, año en el que obtuvo el Torneo Clausura y jugó la Copa Libertadores, para luego retornar a Colorado Rapids, y en lo posterior pasar por Miami FC y Minnesota Thunder.

Luchi Gonzáles, recordado en Perú por su paso en Sporting Cristal en la temporada 2004 es el flamante entrenador del FC Dallas desde diciembre del 2018, luego de pasar como director de la academia deportiva del club y de dirigir a la Sub-16, llevándolos a más de un título.

Además, Luis Gonzáles resalta en las filas del equipo de los ‘cowboys’ por haber formado importantes figuras del deporte rey, siendo el responsable de promover a 24 juveniles al primer equipo de Dallas FC, desde el 2008, cifra pocas veces alcanzada.

“Una de las mayores fortalezas de nuestra academia, y creo que el éxito de la academia, es que nuestros jugadores jóvenes se integren con jugadores profesionales, en términos de entrenamiento en el campo”, enfatizó el estratega nacional.

Asimismo, en la presente temporada de la MLS, Dalas jugó cinco jornadas en las que logró tres victorias, un empate y una derrota, consiguiendo el cuarto puesto de la Conferencia Oeste, con cuatro puntos.

