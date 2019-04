Sueño mundial

La selección hace que todo el país se una, que las diferencias queden de lado, que por 90 minutos exista un mismo norte. La Sub 17 que dirige Carlos Silvestri ha logrado ilusionar con su buen juego y resultados que lo clasificaron al hexagonal final, donde los cuatro primeros conseguirán cupos para el mundial de la categoría que se disputará en Brasil en noviembre próximo.

Líder del Grupo A por encima de Ecuador y Chile –ambos también en esta ronda–, la ‘Blanquirroja’ tendrá un duro debut (9:10 p.m.) frente a Argentina en el estadio de San Marcos (las entradas se agotaron en menos de una hora).

Ya hay una idea de juego consolidada, un equipo que presiona al rival y que también cuenta con individualidades importantes como Yuriel Celi, Joao Grimaldo y Oscar Pinto. Un equipo que fue mejorando con el correr de los partidos y que espera ser la tercera selección peruana en jugar el Mundial Sub 17 (en el 2005 organizamos la Copa del Mundo y el 2007 clasificaron los ‘Jotitas’). Con el regreso de José Racchumick y Rafael Caipo al once inicial, la ‘Bicolor’ espera arrancar con un buen resultado, a pesar de que las estadísticas no ayudan: tan solo tiene un triunfo ante los albicelestes, mientras que suma 2 empates y 11 derrotas en el historial.

Pero la historia también está hecha para cambiarla. Silvestri sabe que su destino se define en los próximos cinco partidos. “Hay mucho camino por recorrer todavía, vamos con mucha humildad, mucha paciencia. No nos cambia nada el ser primeros; nos pone felices, pero hay mucho por dar todavía. Será complicado, pero es nuestro primer rival (Argentina) y lo hemos visto en un grupo B muy parejo”, señaló sobre los albicelestes que lograron la clasificación después de imponerse 3-0 sobre el ‘Scratch’.

El DT volvería a apostar por Alessandro Burlamaqui, volante nacido en España pero que decidió jugar por Perú luego de un seguimiento de los scouts de la FPF, algo parecido a lo que pasó con Cristian Benavente hace unos años.

Burlamaqui es parte del plantel del Espanyol y junto a Celi es uno de los jugadores a seguir por los ‘ojeadores’ que vienen a estos torneos para llevarse a los jóvenes talentos. Celi ya tiene contrato profesional con el Cantolao y muchos se han quedado con la imagen grabada de su familiar ingresando a la cancha para abrazarlo.

El golero Massimo Sandi (Alianza Lima) también ha sido clave para que a Perú solo le puedan anotar un gol en la zona de grupos. Hoy empieza el hexagonal final con los encuentros entre Chile-Ecuador (4:30 p.m.) y Paraguay-Uruguay (6:50 p.m.), para el cierre con Perú buscando hacer historia. ❖

las cifras

4-3le ganó Perú a Argentina en el 2005. Fue el único triunfo en la categoría.

66 %

de puntos consiguió la Blanquirroja en la primera ronda.