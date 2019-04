Solskjaer sobre Pogba: "Queremos hacer un equipo en torno a él"

El mediocampista francés, Paul Pogba, es tentado por Zinedine Zidane para jugar por el Real Madrid la próxima temporada; sin embargo, Ole Gunnar Solskjaer, director técnico del Manchester United, no piensa prescindir de sus servicios y reiteró que el jugador "está feliz".

Solskjaer se aferra a la idea de creer que la frase "el Real Madrid es un sueño" fue soltada por Pogba en un momento inoportuno y no a consecuencia de un análisis sesudo. "Me gusta mucho (Paul) y eso no es nuevo", complementó el estratega, aludiendo a su vistoso juego.

En aquella ocasión (fecha FIFA) el mediocampista en cuestión manifestó: "El Madrid es uno de los clubes más grandes del mundo. Y tiene a Zidane como entrenador. Es un sueño para cada jugador de fútbol". "Me encuentro feliz con el nuevo entrenador, pero no sé que deparará el futuro", también indicó el '6' del Manchester United, quien tiene un valor en el mercado de $90 millones.

Asimismo, el técnico noruego se refirió a 'Zizou' y su trayectoria. “Paul es un chico muy amable y educado. Respondió a una pregunta general sobre Zidane, que es un icono en Francia, un entrenador fantástico y un futbolista que fue fantástico”, precisó en rueda de prensa. "Queremos construir el equipo a su alrededor y esto no ha cambiado para nada”, dijo después.

Según el portal de Clarín, si se dase una salida inminente de Pogba, Solskjaer pediría a cambio el ingreso de Gareth Bale y Toni Kroos a las filas del cuadro rojo. Podría darse "un megacanje de estrellas", tal y como lo expresa el medio de comunicación.

Mejores goles y asistencias del jugador de la selección de Francia con la camiseta de los Red Devils'